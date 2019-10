Teramo calcio: Mungo autore di una doppietta

Si tratta del quarto successo casalingo stagionale, e terzo consecutivo, per la squadra di Tedino, che domenica ospiterà il Bisceglie

TERAMO – Quarto successo stagionale allo stadio Bonolis, e terzo consecutivo nel giro di una settimana, per il Teramo, vincente contro la Casertana. A sbloccare il risultato è Mungo al ’14’, servito da Bombagi. Il raddoppio arriva al 27′ ad opera di Costa Ferreira, con un rasoterra dal limite all’angolo basso. Allo scadere del primo tempo, gli ospiti accorciano le distanze con una punizione di Zito rasoterra dal limite. Nella ripresa, all’11’, Bombagi, di testa, realizza il gol del 3-1. Nemmeno il tempo di esultare, che sugli sviluppi di un corner Paparusso, di testa, porta la Casertana sul 3-2. Al 33′ st. Mungo attraversa metà campo e realizza il quarto gol per il Teramo. Starita fisa il risultato sul 3-4.

Nel dopo gara l’allenatore biancorosso Tedino ha sottolineato la difficoltà della gara per via del tre turni ravvicinati e si è detto soddisfatto della prova della squadra: “Abbiamo preso due gol su palla inattiva, ma avere sempre avuto il doppio vantaggio ci ha un po’ addormentati, facendoci pensare che fosse finita. Invece la Casertana l’ha rimessa sempre in discussione e, per questo motivo, vincere contro un simile avversario non può che essere un motivo di grande soddisfazione”. “ La squadra – ha proseguito l’allenatore- nei momenti di difficoltà, ha dimostrato di saper cambiare atteggiamento tattico in corso con molta lucidità e questo dimostra che siamo sulla buona strada. Mungo? Non mi sorprende, ritengo abbia i requisiti per essere un fuoriclasse, e non solo in questa categoria: i due gol realizzati sono indice della sua bravura“.

Prossimo appuntamento domenica 3 novembre in casa contro il Bisceglie; calcio di inizio previsto per le ore 17.30.

TABELLINO

TERAMO (4-3-1-2): 1 Tomei, 29 Cancellotti, 26 Piacentini, 4 Cristini, 3 Tentardini; 7 Costa Ferreira (dal 17′ st 18 Iotti), 28 Viero (dal 29′ st′ 8 Arrigoni), 20 Ilari; 11 Mungo (dal 40′ st′ 21 Santoro), 19 Bombagi; 9 Magnaghi (dal 40′ st 10 Martignago).

A disposizione: 12 Valentini, 22 Lewandowski, 2 Florio, 14 Minelli, 17 Lasik, 24 Cianci, 25 Birligea. Allenatore: Tedino.

CASERTANA (3-5-2): 1 Crispino, 18 Clemente (dal 5′ st 17 Adamo), 28 Silva (VK), 4 Caldore; 15 Longo, 20 Laaribi, 19 Lezzi, 11 Zito (K), 27 Paparusso; 9 Cavallini, 7 Starita. A disposizione.: 12 Zivkovic, 22 Galluzzo, 5 Santoro, 6 Gonzalez, 13 Zivkov, 14 Ciriello, 16 Matese, 23 Varesanovic, 24 Origlia. Allenatore: Ginestra.

Arbitro: Angelucci di Foligno (PG).

Assistenti: Mittica e Gregorio di Bari.

Reti: 14′ Mungo (T), 27′ Costa Ferreira (T), 45′ Zito (C), 55′ Bombagi (T), 57′ Paparusso (C), 78′ Mungo (T), 79′ Starita (C).

Ammonizioni: Ilari (T), Zito (C), Lezzi (C), Tomei (T), Mungo (T),

Espulsioni:

Recupero: nessun minuto nel primo tempoe e 5′ nella ripresa

Foto dei giocatori a fine partita con i tifosi fonte sito ufficiale Teramo Calcio