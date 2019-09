Serie B, oggi c’è Pescara – Pordenone all’Adriatico

I biancazzurri sfidano nel pomeriggio la matricola che all’esordio ha brillantemente sconfitto il Frosinone. Il punto di Zauri alla vigilia e gli ultimi arrivi

PESCARA – Tutto pronto per l’esordio casalingo in campionato del Pescara 2019 – 2020. Alle 18 all’Adriatico arriva il Pordenone (partita in diretta) che ha già messo paura al Frosinone nella prima di campionato. Il tecnico biancazzurro ha convocato anche gli ultimi arrivati come Kastanos e Ingelsson oltre a Machin che ritorna in riva all’Adriatico dopo la breve esperienza a Parma. Sguardo alle ultime sulla formazione con l’assenza di Bettella e il recupero di Scognamiglio che ha scontato la squalifica e che dovrebbe far coppia centrale con Campagnaro. Gli esterni Balzano e Del Grosso in favoriti mentre a centrocampo Palmiero dovrebbe partire dal 1° minuto con Memushaj e Busellato. In avanti possibile staffetta tra Brunori e Di Grazia con Tumminello e Galano.

Così alla vigilia: “Le vogliamo vincere tutte, la nostra ambizione è sempre quella di vincere. Abbiamo davanti una squadra molto quadrata e che ha battuto 3-0 il Frosinone. Avversario quadrato, squadra fatta per fare bene. Ma noi stiamo crescendo, siamo ambiziosi ma umili. La partenza falsa ha creato qualche mugugno ma contiamo di fare bene”.

La società ha comunicato che si è conclusa la campagna abbonamenti per la stagione 2019 – 2020 con 3372 tessere emesse. Per il calcio mercato c’è ancora tempo per alcuni rinforzi. Due in particolare gli obiettivi principali ovvero quello di un altro centrale e di un esterno d’attacco. Tra i nomi si parla da un lato di Druidi dal Cittadella e dall’altro il giovane Millico del Torino. Ricordiamo che il mercato si chiuderà lunedì 2 settembre alle ore 22.

Andiamo a vedere di seguito i convocati della partita delle due squadre.

CONVOCATI DELLA PARTITA

PESCARA

Portieri: Fiorillo – Kastrati – Sorrentino

Difensori: Balzano- Campagnaro – Ciofani – Del Grosso – Bettella – Scognamiglio – Zappa – Masciangelo

Centrocampisti: Memushaj – Bruno – Busellato – Kastanos – Ingelsson – Palmiero – Machin

Attaccanti: Cisco – Maniero – Tumminello – Di Grazia – Brunori – Galano

PORDENONE

Portieri: Bindi, Di Gregorio, Jurczak



Difensori: Almici, Barison, Bassoli, Camporese, De Agostini, Semenzato, Stefani, Vogliacco, Zanon



Centrocampisti: Burrai, Cotali, Gavazzi, Pasa, Pobega, Zammarini



Attaccanti: Candellone, Chiaretti, Ciurria, Monachello, Strizzolo

