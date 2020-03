Teramo, assistenza scolastica specialistica a domicilio durante la chiusura

TERAMO – Per interessamento dell’assessore alle Politiche sociali e all’Assistenza scolastica, Ilaria De Sanctis e della Presidente della Commissione consiliare Istruzione e Sociale Maria Rita Santone, l’amministrazione comunale ha attivato le modalità per consentire, nonostante la chiusura delle scuole, la prosecuzione del servizio di assistenza scolastica specialistica in favore degli alunni disabili frequentanti le scuole, presso le abitazioni delle famiglie che ne faranno richiesta.

Stamane è stata pertanto inviata una lettera ai dirigenti scolastici invitandoli a prestare la collaborazione alla società che gestisce il servizio, la cooperativa Filadelfia, e a divulgare la notizia presso le famiglie interessate, le quali dovranno semplicemente comunicare la volontà di fruire del servizio.