Ortona, Biblioteca Comunale e Museo della Battaglia chiusi al pubblico

Chiusura al pubblico 3 aprile in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 4 marzo. Attivate alcune procedure in via telematica



ORTONA (CH) – La biblioteca comunale di Ortona ed il Museo della Battaglia resteranno chiusi al pubblico fino al 3 Aprile su disposizione sindacale del 5.03.2020, a seguito del DPCM 4.03.2020. Sono state però attivate procedure in via telematica per poter garantire a tutti gli utenti la continuità dei servizi fondamentali.

Per conoscere tutti i servizi online e prenotare libri per il prestito

a chi rivolgersi:

085 9067233

biblioteca@comuneortona.ch.it

SKIPE: In definizione collegamento

Book street: prestito di libri in strada

Puoi ritirare i libri prenotati e restituire i libri che hai in prestito

Dove: Via Orientale – Piazza Marinai d’Italia, area prospiciente Complesso S. Anna

Quando: Lunedì 11,00 – 12,30

Martedì 16,00-17,30

Mercoledì 11,00 – 12,30

Giovedì 16,00 – 17,30

Venerdì 11,00 – 12,30

The juke box story

Genitori, bambini dai sette mesi in poi e ragazzi possono chiedere, telefonando allo sportello informativo, di vedere ed ascoltare storie dei libri in collegamento online.

Continuano le letture – Progetto locale Nati per Leggere.

Occorre prenotare e prendere appuntamento per uno di questi giorni:

Lunedì ore 16,30 – 17,30

Mercoledì ore 16,30 – 17,30

Giovedi ore 11,00 – 12,00

Assistenza allo studio, ricerche e tesi di laurea

Il servizio prosegue per via telematica: assistenza per consigli bibliografici, per lo studio e le ricerche, per le tesi di laurea. Sarà possibile anche ricevere per mail scansioni digitali di testi per lo studio ( max 10 pagine a volume).

Quando: orari ordinari

Rivolgersi a: sportello informativo

prestitobco@comuneortona.ch.it

Prestito interbibliotecario

Non si interrompe il servizio di prestito interbibliotecario. I volumi in prestito e in restituzione verranno veicolati attraverso il Book Street.

Rivolgersi a: Sportello informativo

prestitobco@comuneortona.ch.it

Visita virtuale al MUBA – Museo della Battaglia di Ortona.

A richiesta si potrà accedere alla visita virtuale al MUBA online.

Rivolgersi a : 085.9068207

muba@comuneortona.ch.it