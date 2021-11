Teramo, il 30 novembre torna a riunirsi il Consiglio Provinciale

TERAMO – Martedì 30 novembre 2021, alle ore 13.00, torna a riunirsi il Consiglio Provinciale di Teramo in “forma mista” e trasmesso anche in streaming sul canale You Tube della Provincia. All’ordine del giorno la surroga del consigliere Vincenzo Di Marco con il nuovo consigliere Alberto Giuliani, sindaco di Castilenti. L’Assemblea dovrà esaminare la variazione di bilancio, il Piano di razionalizzazione delle Partecipate; il riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze a le Linee Guida del Piano Anticorruzione.

A proposito del Piano va sottolineato che questo è a disposizione al seguente link http://www.provte.cloud/oy0ct e che è disponibile alla consultazione.

Le eventuali osservazioni possono essere inviate a: protocollo@pec.provincia.teramo.it, segretario@provincia.teramo.it entro lunedì 20 dicembre 2021.