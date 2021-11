Pescara, “Gli avvoltoi non mi avranno!”: la personale di Gianni Marrone

Fino al 23 gennaio 2022 si potrà visitare la mostra presso “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery”

PESCARA – Fino a domenica 23 gennaio 2022 sarà visitabile, a “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery” in Via Villetta Barrea 22/24 a Pescara, la mostra personale “Gli avvoltoi non mi avranno!” dell’artista Gianni Marrone.L’esposizione è stata inaugurata ieri sabato 27 novembre.

La pittura di Gianni Marrone è sempre stata caratterizzata da un segno forte e da colori accesi. L’artista fin dalle sue prime opere ha sempre sentito il bisogno di denunciare la miseria umana, il potere, la corruzione; dipingendo la figura umana in tutti i suoi aspetti psicologici. Nelle sue opere cerca sempre di mettere le sue emozioni e la sua energia. Con “Gli avvoltoi non mi avranno!” saranno esposte oltre trenta grandi opere dipinte tra il 2020 e il 2021 (ingresso libero, green pass).

Gianni Marrone, artista: “L’artista deve tornare a essere sincero, non dovrebbe mai scendere a compromessi, mai accettare strade facili, soprattutto con la propria arte. Immagino l’artista sempre onesto intellettualmente, teso a comunicare con l’opera, con la sua arte.”

Beniamino Cardines, curatore e direttore artistico: “Gianni Marrone, abita e dipinge – in una casetta Van Gogh – a Miglianico, un paesino abruzzese nella provincia di Chieti. È il nuovo grande talento post espressionista dell’arte italiana contemporanea. La sua pittura è provocazione istintiva, riflessione pungente e grottesca, tavolozza che aggredisce strappando scene e personaggi. Una nuova visione del colore e del gesto pittorico che va oltre il “figurativo” mostrandoci il lato ombra della vita e della realtà. Siamo di fronte a una genialità creativa capace di rimescolare i colori e dargli quella forza espressiva che da moltissimo tempo la pittura italiana e non solo, non vedeva più.”

Collaborano al progetto: AP/Arte Prossima, Bibliodrammatica aps, OL//Officine Letterarie aps, coop sociale La Minerva, www.condividiamocultura.it, radiocittàpescara/Popolare Network, #colpodistati _ letterature in pericolo, www.zaffiromagazine.com

Ci vuole un villaggio aps

Via Villetta Barrea 22/24 – Pescara

Info (mostra): 339.5223285

Facebook: Ci vuole un villaggio aps

Facebook: AP/ArteProssima

Mail: civuoleunvillaggioaps@gmail.com

