TEDxPescara, tra i protagonisti 50 studenti dell’Aterno Manthoné

L’iniziativa si è svolva nei giorni scorsi al castello Chiola di Loreto Aprutino

LORETO APRUTINO – Cinquanta studenti delle classi 3E e 4E Turismo e della 4 F Afm (Amministrazione finanza e marketing) dell’Istituto tecnico Aterno Manthoné, diretto da Antonella Sanvitale, hanno fatto parte dello staff organizzativo della manifestazione internazionale, TEDxPescara, tenutasi nei giorni scorsi al castello Chiola di Loreto Aprutino e, in streaming, all’Aurum di Pescara.

“Nessuno avrebbe potuto immaginare che il nostro Istituto sarebbe stato chiamato a dare il suo fattivo contributo organizzativo, all’interno di una attività quanto mai concreta di Alternanza Scuola-Lavoro, per la riuscita di un simile evento”, commenta il professor Giuseppe Toletti, docente di Economia aziendale, “Certe opportunità non giungono per caso ed è necessario che qualcuno ci lavori per anni al fine di renderle possibili. Così è accaduto che i nostri ragazzi hanno partecipato attivamente a questo memorabile evento internazionale, stimolati, motivati, coordinati e sostenuti dai loro tutor Antonietta Di Clemente, Leonardo Pantalone, e dalla coordinatrice di Themeetinglab, Camilla Calcagno, in due giornate tanto impegnative quanto ricche di emozioni e di cultura che resteranno nella mente e nei cuori di tutti”.

Il tema della TedXPescara è stato “Le idee che meritano di essere diffuse”. Esponenti dell’industria, della cultura, dell’arte, del sapere tecnologico e di associazioni che hanno in comune la capacità di innovare, rinnovarsi e trasformarsi attraverso la condivisione di valori etici comuni si alterneranno nel corso di un evento che, ad oggi, ha raggiunto oltre un miliardo di visualizzazioni in tutto il mondo.

TED è l’acronimo di Technology, Entertainment and Design ed è un marchio di conferenze statunitensi, gestite da un’organizzazione privata non-profit. A livello mondiale, rappresenta non solo un momento di incontro, ma una “fabbrica delle idee”.

Nato nel febbraio 1984 come evento singolo, trasformatosi nel 1990 in una conferenza annuale, il Ted, inizialmente focalizzato su tecnologia e design, coerentemente con la sua origine nella Silicon Valley, ha esteso il suo raggio di competenza al mondo scientifico, culturale e accademico.

Ogni anno aggrega, in un solo luogo, le menti più brillanti, curiose e di tendenza del nostro tempo, con l’intento di diffondere, soprattutto tra i giovani e i neo-imprenditori, idee e pratiche innovative “capaci di cambiare gli atteggiamenti, le vite e in definitiva il mondo”.