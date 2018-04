Montesilvano, Bandiera Verde: prime premiazioni, progetto Via Lattea

MONTESILVANO – Oggi, martedì 24 aprile al via a Montesilvano la Cerimonia Nazionale della Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato alle città italiane dotate di spiagge a misura di bambino. Nel corso della mattinata al Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano il sindaco Francesco Maragno, l’assessore al Turismo, Ernesto De Vincentiis e Italo Farnetani, ideatore della Bandiera Verde, hanno aperto la prima sessione dedicata proprio ai bambini. Si è svolta, infatti, la premiazione del concorso di poesia, pittura e fotografia Amare Montesilvano, giunto al suo tredicesimo anno, edizione speciale Bandiera Verde. Hanno partecipato al concorso, 8 plessi scolastici, tra scuole primarie e secondarie di primo grado, per un totale di 300 bambini e 40 ragazzi.

«Voglio ringraziare tutte le persone intervenute, e soprattutto sottolineare la preziosa collaborazione da parte delle scuole – ha dichiarato il primo cittadino, Francesco Maragno – che hanno lavorato insieme a noi nella organizzazione questo meraviglioso evento. Questa mattinata è la dimostrazione della perfetta sinergia tra la politica e la cittadinanza».

«L’idea della Bandiera Verde – ha ricordato Farnetani – è nata con lo scopo di individuare luoghi dove i bambini possono godere del mare in piena sicurezza. Gli oltre 2300 pediatri che hanno lavorato a questa ricerca, ovvero il 20 per cento dei pediatri italiani, hanno tenuto conto non solo delle caratteristiche naturali delle città scelte, ma anche dei servizi messi a disposizione dei bambini e delle loro famiglie».

«Oggi abbiamo voluto che i protagonisti fossero i bambini stessi – ha aggiunto l’assessore De Vincentiis -. Nei mesi scorsi abbiamo coinvolto le scuole, proprio per dare ai ragazzi il giusto spazio. Con la loro partecipazione, bambini e maestre hanno dimostrato di aver a cuore la nostra città».

L’assessore e il presidente dell’associazione Amare Montesilvano, Renato Petra hanno premiato tutti i vincitori del concorso, le cui opere sono esposte fino a domani proprio al Pala Dean Martin. La giuria che ha selezionato le opere era composta da: Anna Cicciotti, Antonia Capocefalo, Mimma Renzulli, Loredana Di Serafino, Alberto Falasca, Adelia Di Giovacchino, Adarella Chiappini, Loredana Ciarfella, Paola Candeloro, Anna Di Gennaro.

Tutti i ragazzi premiati

SEZIONE SCUOLA FOTOGRAFIA RAGAZZI

1° CLASS. N. 46 ISTITUO ALESSANDRINI 5 A “NAUFRAGAR CI E DOLCE” SILVIA DI DONATO

2° CLASS. N. 48 ISTITUTO ALESANDRINI 1 A

“OLTRE LA TRASPARENZA” FRANCESCA DANELLI

3 CLASS. N. 44 ISTITUTO ALESANDRINI 5 A

“WILLY” LUDOVICA PERRONE

SCUOLA SEZIONE PITTURA PREMIO ALLA CLASSE

1-CLASS. N. 128 A

DIREZIONE DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA 3 C

2-CLASS. N. 129 FANNY DI BLASIO II^A

SCUOLA PRIMARIA

3-CLASS. N. 125 FANNY DI BLASIO 3 B

SCUOLA PRIMARIA

PREMIO SPECIALE PER LA TECNICA

SCUOLA SECONDARIA

1 CLASS. N. 126 2^D MEDIA

MICOLUCCI LUDOVICA

2 CLASS. N. 133 2^E MEDIA

AGNESE BUONCUORE

PREMIO SPECIALE PER LA TECNICA SCUOLA PRIMARIA

1 CLASS. N. 135 2^B

MATTIA ABBAGNALE

SCUOLA SEZIONE POESIA PRIMARIA

1-CLASS. N. 24 CLASSE V^E

ELEONORA PAVONE

2-CLASS. N. 3 CLASSE II B

GEMMA DI LORENZO

3-CLASS. N. 5 CLASSE II E

AMBRA DE CHIARA

SCUOLA SEZIONE POESIA SECONDARIA

1-CLASS. N. 9 CLASSE 3 C

ALESSANDRO LETA

2-CLASS. N. 15 CLASSE 1 B

RITA DI CARL

3- CLASS. N. 19 CLASSE 1 B

ALESSIA MASTROGIACOMO

SCUOLA SEZIONE PITTURA

PREMIATI PRIMARIA E SECONDARIA

1-CLASS. N. 73 1 C

SARA GIALLONARDO

2-CLASS. N. 71 1 C

MANUEL FEDELE

3-CLASS. N. 130 3 A

ALESSANDRA DI IULIO (INS.TE)

4-CLASS. N. 57 5 E

ISABEL CIARROCCHI

5-CLASS. N. 47 5 E

MANUEL DI PASQUALE

6-CLASS. N. 130 3 A (INSEGNANTE)

ALESSANDRA DI IULIO

7-CLASS. N. 99 1 C

SIMONE ARDENTE

8- CLASS. N. 1 4 F

LISA ONDIFERA

9- CLASS. N. 79 1 C

EMANUEL PETRA

10-CLASS. N. 131 3 C (2 INS.TI)

AQUINO BELLISARIO

Bandiera Verde, presentato il progetto Via Lattea

«Via Lattea è una rete di imprese turistiche e commerciali, dove sarà presente un baby point free, ovvero un luogo dedicato alle mamme e ai bambini, attrezzate con un’area allattamento, capaci di offrire servizio scalda pappa e servizio fasciatoio».

A illustrare il progetto, dal palco del Pala Dean Martin, nell’ambito della Cerimonia Nazionale della Bandiera Verde, è Daniela Renisi, presidente di AlberghiaMo, l’associazione che riunisce 14 alberghi di Montesilvano.

La seconda sessione del convegno, moderata dalla giornalista Grazia Di Dio, è stata dedicata alla presentazione del progetto la Via Lattea ideato dall’associazione AlberghiaMo. Sul palco, anche la madrina del progetto Roberta Cavallo, family coach della trasmissione TV “4 Mamme” di Fox Life e Gianluca Milillo, presidente della Onlus Nuovo Saline, che ha realizzato la prima poltrona dedicata all’iniziativa, interamente con materiale riciclabile.

«Il progetto comincia dalle 14 strutture alberghiere aderenti a AlberghiaMo, ma l’obiettivo è di andare oltre i confini nazionali» ha aggiunto Daniela Renisi. Questa mattina è stata presentata la prima poltrona proprio per l’allattamento, ideata e realizzata dall’associazione Nuovo Saline, insieme a un gruppo di bambini.

«Questa poltrona – ha specificato Gianluca Milillo – è realizzata con cartone e compensato. Il pigmento è fatto di una miscela di conchiglie, essenze vegetali, olio di oliva e resina degli alberi. La colla è fatta con amido di mais, l’imbottitura è stata ripresa da un vecchio divano e la poltrona è stata realizzata con una tenda non più utilizzata. Importantissimi aiutanti per la realizzazione di questa poltrona sono stati i bambini che ci hanno assistito dalla fase di ricerca dei materiali, fino alla colorazione».

Sorpresa e affascinata dal progetto, l’ospite d’onore Roberta Cavallo che ha offerto importantissimi spunti e consigli sulla gestione dei bambini. L’autrice di ben 5 best seller sul mondo dei bambini ha sottolineato: «Noi viviamo in una cultura molto “adulto centrica” e poco “bambino centrica”. Questo crea difficoltà pratiche con i bambini. Dobbiamo imparare a ascoltare il linguaggio dei piccoli fondato sul corpo e sulla emotività. Solo così è possibile cogliere il bisogno reale del bambino e soddisfarlo, permettendogli sempre di vivere nuove esperienze, ma tenendo una fermezza e un’autorità necessarie per la loro crescita».

Domani, dalle 9, sempre al Pala Dean Martin, si terrà la Cerimonia Nazionale di Consegna della Bandiera Verde ai sindaci provenienti da tutta Italia.