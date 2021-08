Festival del teatro itinerante a Casoli: ecco quando

Dal 16 al 19 agosto appuntamenti teatrali al buio in piazze e vicoli in occasione della consegna della bandiera dei Borghi più belli d’Italia

CASOLI – Il borgo di Casoli si trasforma in palcoscenico per una serie di rappresentazioni teatrali itineranti, che si terranno nelle piazze e negli angoli più suggestivi della cittadina dal 16 al 21 agosto prossimi (ore 21, ingresso libero con prenotazione al numero 342.5501354). La manifestazione, promossa dall’Amministrazione Comunale, è organizzata da Palazzo Tilli, dimora settecentesca di proprietà dell’imprenditrice Antonella Allegrino. L’iniziativa è denominata “Appuntamenti teatrali al buio” e vedrà nel ruolo di protagonisti gli attori della compagnia “Officine Solidali Teatro & Arte” di Pescara, guidati dalla regista Federica Vicino. Il festival rientra tra le iniziative promosse dal Comune per celebrare l’entrata della cittadina tra“I Borghi più belli d’Italia“, deliberata dall’omonima associazione nel novembre dello scorso anno. Il 18 agosto prossimo, nel corso di una cerimonia, i presidenti nazionale e dell’Abruzzo e Molise del club, Fiorello Primi e Antonio Di Marco, consegneranno al sindaco Massimo Tiberini la bandiera dell’associazione.

“L’ingresso del nostro borgo, tra quelli più belli d’Italia, rappresenta un risultato molto importante per l’intera comunità e costituisce un volano per la promozione turistica e per la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti agricoli ed enogastronomici – afferma il primo cittadino – Nella giornata del 18 agosto concluderemo il complesso iter avviato nel dicembre di quattro anni fa e finalizzato all’ingresso del Comune di Casoli nel prestigioso club, che promuove i piccoli centri abitati italiani che presentano un elevato interesso storico ed artistico”.

“E’ un’iniziativa di teatro itinerante articolata nella formula della città-palcoscenico e pensata nell’ottica della ripresa del turismo e delle attività artistiche e culturali dopo la crisi provocata dalla pandemia – spiega Antonella Allegrino – Si tratta di un festival diffuso, che invita il pubblico a fare una passeggiata nel centro storico per riscoprire scorci e panorami e per assistere a rappresentazioni teatrali pensate per il contesto storico e culturale che la cittadina offre. Gli artisti saranno presenti in sei postazioni e accoglieranno il pubblico, suddiviso in gruppi, che seguirà il seguente percorso: la prima tappa sarà in piazza Gentile, poi nell’ordine piazza del Tempio, Largo Scalelle, piazzetta ex Municipio, via Roma, piazza della Memoria e piazza del Fiore”.

Il programma delle rappresentazioni teatrali :

16 agosto – L’innocenza del lupo

17 agosto – Sulla lunga linea di fuoco

18 agosto- Fontamara – brani sceneggiati

19 agosto – Storie di donne abruzzesi coraggiose e gentili ,

21 agosto – Fontamara – brani sceneggiati

“I punti di riferimento del festival sono la storia e il territorio – spiega Federica Vicino – Porteremo nel borgo interventi teatrali sul brigantaggio post unitario, che è un fenomeno storico ben preciso, sulla resistenza partigiana e sulla figura delle donne durante questo periodo. Tutti sono legati all’Abruzzo e quindi fortemente ancorati al territorio. Il format del teatro itinerante, pensato e realizzato nei vicoli e nelle piazze, prevede un percorso studiato in relazione allo spettacolo proposto, La finalità è il rilancio dei borghi dell’entroterra abruzzese”.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

Si ricorda che è possibile prenotare visite guidate a Palazzo Tilli. Per info, visite guidate e spettacoli: 342.5501354.