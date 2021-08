Visita alle Centrali Operative delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del fuoco

PESCARA – Nella mattinata di domenica 15 agosto, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il sindaco del Comune di Pescara Carlo Masci si recheranno in visita presso le centrali operative delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del fuoco.

Sarà l’occasione per manifestare la vicinanza delle istituzioni alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale che, in questo momento cruciale dell’anno, assicurano ciascuno nei propri ambiti di intervento e, spesso, in stretta correlazione, un impegno costante.

Il prefetto e il sindaco rivolgono sin d’ora un sentito ringraziamento al personale di tutte le Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco che, anche in questa giornata di festa, nella quotidianità quanto nelle emergenze, lavorano senza sosta per il bene dell’intera comunità.

Il programma del 15 agosto prenderà avvio alle ore 09.00 con la visita alla Sala operativa della Polizia di Stato alla presenza del questore Luigi Liguori; seguiranno quella del Comando provinciale dei Carabinieri guidata dal colonnello Gaetano La Rocca e della Guardia di Finanza agli ordini del colonnello Vincenzo Grisorio. Sarà poi la volta della Sala operativa della Direzione marittima, comandata dal capitano di vascello Salvatore Minervino e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco diretti da Daniele Centi.

Il prefetto Di Vincenzo e il sindaco Masci concluderanno il programma con la visita alla Sala operativa del Comando della Polizia municipale, sotto la responsabilità del colonnello Danilo Palestini.