Susanna Buffa e Ludovica Valori, il Folk italiano a “Nonsolomusica Radio”

Le due cantautrici ne parleranno il 20 novembre con Lara Molino. Sarà presentato anche il CD “Suoni dal buio”, registrato da Matteo Portelli allo studio The White Lodge di Roma

SAN SALVO – Venerdi, 20 novembre, alle ore 18:30, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, una nuova intervista in diretta curata dalla cantautrice Lara Molino, direttrice artistica dell’Associazione Culturale “Nonsolomusica” e dell’omonima radio web.

Le ospiti della trasmissione saranno due donne: Susanna Buffa e Ludovica Valori, artiste romane con alle spalle tanti anni di studi, esperienze artistiche, incisioni e concerti in diverse parti d’Italia e del mondo. Susanna Buffa, cantante folk, musicista, giornalista musicale, inizia a calcare i palchi nel 2006 al fianco di Lucilla Galeazzi, protagonista assoluta del folk revival italiano. Dopo questo incontro, inizia ad approfondire la conoscenza del canto popolare di tradizione orale del centro Italia, con particolare attenzione per la musica popolare dell’Umbria e del Lazio.

Ludovica Valori, dopo il diploma in pianoforte conseguito presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma, si dedica allo studio della fisarmonica, delle tastiere e del trombone con particolare interesse per la musica popolare. Nel 1999 entra a far parte della Titubanda partecipando a numerosi festival in Italia, Spagna, Francia, Stati Uniti, Serbia, Bosnia, Croazia.

Nel 2019 Buffa e Valori decidono di formare un duo ed il 10 gennaio 2020 pubblicano il CD “Suoni dal buio”, registrato da Matteo Portelli allo studio The White Lodge di Roma.

Molino, insieme a Buffa e Valori presenteranno i brani del disco, dialogheranno di Folk, del lavoro di riscoperta di repertori meno conosciuti, stornelli, canzoni, serenate e della bellezza di unire cuori e voci femminili. Chi vorrà salutare o porre domande alle protagoniste, potrà farlo in diretta, durante la trasmissione.