Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 18 novembre 2020

Notizie del 18 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 590 i ricoverati, 66 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 18 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 17 novembre in Abruzzo si registravano 729 nuovi positivi. I ricoverati in malattie infettive erano 590, in terapia intensiva 66; 13352 in isolamento domiciliare. 13 i decessi che hanno portato il totale a 703.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 18 NOVEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Da oggi tutto il territorio abruzzese é “zona rossa”, con conseguente divieto, fino a 3 dicembre, di spostarsi in entrata e uscita e all’interno del territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati, e stop per le attività commerciali, che vanno ad aggiungersi alle attività di bar e ristorazione. Resteranno, però, aperti: industrie, attività artigianali, supermercati e negozi di generi alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, ferramenta, negozi di vernici e materiali per costruire, rivenditori elettrodomestici, prodotti di informatica, prodotti di ottica e fotografia, benzinai e autosaloni, parrucchieri e barbieri, librerie e cartolerie, fiorai, rivenditori di macchine per agricoltura e attrezzi da giardinaggio, concessionari di auto e moto, rivenditori di cosmetici, saponi e prodotti igienico-sanitari, rivenditori articoli sportivi, bibciclette e articoli per il tempo libero, negozi di biancheria, di confezioni e calzature per bambini, negozi di giocattoli.

Il Governatore Marsilio ha annunciato che le attività commerciali chiuse riceveranno i ristori’ previsti dalla legge, senza alcuna differenza di trattamento, non appena il Ministro Roberto Speranza firmerà la propria ordinanza. Con la classificazione di “zona rossa”, automaticamente rientreranno nel novero delle attività aventi diritto al ristoro.

Con zona rossa in Abruzzo chiudono oltre 8.200 bar, ristoranti e pizzerie e 555 agriturismi con un forte impatto sulle produzioni agricole regionali dall’olio al vino, dai formaggi al tartufo a causa del crollo dei consumi fuori casa e una conseguente fortissima perdita di fatturato. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti Abruzzo,che chiede un immediato sostegno economico per la categoria.