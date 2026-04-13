SuperEnalotto, quattro “5” in Abruzzo: vincite a L’Aquila e Sulmona

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L’AQUILA – Il SuperEnalotto premia l’Abruzzo. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 10 aprile 2026 centrati quattro “5” da 4.121,31 ciascuno per un valore complessivo di oltre 16mila euro. Ben tre le vincite a L’Aquila, di cui due presso la “Tabaccheria 62” lungo la Strada Statale 17 (Bivio Onna) e la terza presso il “Bar Cin Cin Sas” in Via Campo di Pile. Il quarto “5”, è stato centrato a Sulmona, in provincia de L’Aquila, presso la “Tabaccheria N32” in Viale Papa Giovanni XXIII, 61.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 aprile, sale a 149,2 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo.