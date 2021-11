Sulmona, il M5S parteciperà alla manifestazione “Alberi per il futuro”

SULMONA – In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che si celebra il 21 Novembre, il Movimento 5 Stelle di Sulmona aderisce alla manifestazione ambientalista “Alberi per il futuro”, l’iniziativa che vede insieme cittadini e volontari per mettere a dimora nuovi alberi.

Lo rende noto il Capogruppo M5S ,Jacopo Lupi che precisa:

Saremo pertanto presenti Sabato 20 dalle ore 9.30 in poi di fianco il monumento per la Brigata Maiella in via Togliatti per mettere a dimora un nuovo albero insieme a tutte le persone che vorranno partecipare.

Alberi per il futuro è un’iniziativa ambientale a partecipazione trasversale, pertanto si svolge senza colore politico. Gli alberi come l’aria sono un bene comune di tutti. Apportano molti benefici all’ambiente urbano ed ai suoi abitanti, perché migliorano la qualità dell’aria e riducono attivamente l’inquinamento atmosferico e acustico.

Per aderire all’iniziativa, basta partecipare all’evento, vogliamo coinvolgere la cittadinanza e permettere la piantumazione di piccole piante ed arbusti per far sì che l’iniziativa possa coinvolgere quante più persone per questo importante evento.