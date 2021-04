Sulmona, le Green restitutiscono decoro alla piazzetta di Via Sardi

Gli abitanti si sono visti restituire la villetta, ripulita dei rifiuti, abbellita dal taglio dell’erba e dal restauro delle panchine

SULMONA – Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta, a firma di Mauro Nardella cittadino sulmonese e sindacalista UIL.

“Nessuno se lo aspettava poiché tutti immaginavamo che le “Green” di Sulmona ( nomignolo anglosassone utilizzato per definire le donne ambientali solidali della città di Ovidio) le loro opere di restyling logistico- ambientale lo avrebbero attuato esclusivamente di sabato e non come accaduto ieri di mercoledì.

Questa volta ad ammirare dapprima le loro doti rigeneratrici del verde pubblico e rimirarne poi il quadro d’autore che ne è uscito fuori sono stati gli abitanti di Via Sardi.

Questi ultimi si sono visti restituire la villetta, posta accanto ai locali della Croce Rossa, ripulita dei tanti rifiuti ivi abbandonati; abbellita dal taglio dell’erba alta nel frattempo ricresciuta e resa confortevole dal restauro delle panchine e della fontanella rese quasi del tutto irrecuperabili dallo stato di abbandono nel quale versavano. Definire encomiabile il loro lavoro rappresenterebbe quasi un eufemismo. Credo sia giunto quindi il momento di riconoscere loro l’attestazione di cittadino modello. Chissà che non funga da elemento attrattivo?”.