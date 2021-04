Pescara, dragaggio Porto-Canale: in arrivo due importanti opere pubbliche

Il Comune di Pescara in prima linea per le opere di dragaggio del Porto-Canale. Si sbloccano anche i lavori per la valorizzazione del sito della Lega Navale

PESCARA – Due importanti opere pubbliche sono il regalo di Pasqua per la città di Pescara e per il suo mare. Il Comune sarà infatti stazione appaltante dei lavori di dragaggio del porto-canale, da tempo alle prese con il ricorrente problema dell’insabbiamento dei fondali, e nel frattempo si è sbloccato anche l’iter per l’apertura del cantiere presso il sito della Lega Navale. Rispetto al primo intervento, l’Autorità di sistema portuale di Ancona ha in queste ore comunicato la concessione di un finanziamento da 800mila euro di fondi, tratti dal proprio bilancio, risorse che consentiranno finalmente di agire sul bacino marittimo del capoluogo.

La Regione Abruzzo ha quindi chiesto al Comune di gestire la procedura di affidamento delle opere, onde evitare ulteriori e inutili ritardi. E questa mattina il sindaco Carlo Masci ha di conseguenza affidato al dirigente del settore Lavori Pubblici, Fabrizio Trisi, il mandato a coordinare il tavolo tecnico che, a cavallo della Pasqua, procederà a definire a tappe forzate l’iter per l’affidamento dei lavori: la previsione è quella di giungere, per la fine del mese in corso, alla firma dei contratti con la imprese affidatarie.

“E’ un’operazione che consentirà di liberare i fondali da circa 90mila metri cubi di materiali – ha detto Riccardo Padovano, delegato comunale per le attività portuali – E’ un grande obiettivo che abbiamo raggiunto e che ora ci fa pensare davvero di poter riconquistare la sicurezza della navigabilità del porto-canale, affinché le genti di mare possano tornare a esercitare con maggiore serenità le proprie attività”. Lo stesso Padovano ha inoltre affermato di essere moderatamente ottimista riguardo alla possibilità di poter riattivare il collegamento con l’altra sponda dell’Adriatico, in questo caso utilizzando un catamarano passeggeri. “Perché ciò avvenga il dragaggio è decisivo – ha continuato – Il collegamento potrebbe avvenire con la città di Dubrovnik già dalla prossima estate. Se vi saranno, come spero, le condizioni sufficienti, potremo festeggiare questo altro grande risultato”.

È stato inoltre reso noto lo sblocco dell’iter riguardante il recupero e la valorizzazione strutturale dello spazio gestito dalla Lega Navale a ridosso del Molo nord e dell’area della Madonnina. E’ stata infatti sottoscritta dall’autorità portuale e dalla stessa Lega Navale la concessione di quel tratto demaniale, incombenza che rappresentava l’ultimo ostacolo da superare per poter procedere all’apertura del cantiere.

“Il progetto era stato approvato dall’amministrazione già da diversi mesi – ha concluso il sindaco Masci – Gli 800mila euro necessari c’erano già, ora l’autorità portuale ne ha confermato la disponibilità”.