Sulmona, iniziative per fa conoscere la scuola “Regina Margherita”

SULMONA – La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Margherita”, servizio dell’ASP n. 2 Provincia dell’Aquila e gestito dalla Horizon Service Società Cooperativa Sociale di Sulmona, ha organizzato alcune iniziative per far conoscere la struttura e la sua rinnovata organizzazione.

Venerdì 17 gennaio, a partire dalle ore 8:00 alle ore 16:00 la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Margherita” sarà Scuola Aperta, darà la possibilità alle famiglie dei bambini frequentanti e alle famiglie dei bambini che potrebbero frequentare di poter essere spettatori attenti di tutte le attività che si svolgono all’interno della struttura. Scuola Aperta darà la possibilità di vivere direttamente la scuola dell’infanzia sotto tutti gli aspetti, dalle attività educative alle routines, dai laboratori didattici al gioco.

Sabato 18 gennaio c.a., dalle ore 16:00 alle ore 19:00, invece, ci sarà l’Open Day. In questa occasione le educatrici d’infanzia accoglieranno i genitori e i cittadini interessati a conoscere il “Regina Margherita”; sarà possibile visitare gli ambienti e conoscere l’organizzazione degli spazi interni ed esterni, confrontarsi con il personale sul progetto educativo e chiedere informazioni sulle modalità di inserimento.

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Margherita” si trova in Sulmona, in via Maiella n. 5.