Antonio Fiorino Di Nardo grande architetto negli Stati Uniti

PENNAPIEDIMONTE (CH) – Antonio Fiorino DI NARDO nacque a Pennapiedimonte (CH) contrada Petriera, l’8 marzo del 1887, da Domenico (ventitreenne “muratore” figlio di Giambattista e Rosa Di Bello) e da Maria Rosa Giuliante (ventunenne “filatrice” figlia di Gelsomino e Maria Vitacolonna).

L’atto fu registrato dinanzi al Sindaco Antonio Di Bello. I genitori di Antonio si sposarono a Pennapiedimonte il 3° gennaio del 1886. La famiglia Di Nardo arrivò negli Stati Uniti nel 1895. Si laureò in architettura alla “University of Pennsylvania” e poi alla “Beaux Arts Institute of Design” di Philadelphia dove vinse una borsa di studio con il suo “The Casino of a Country Club”. Nel 1915, insieme a Charles L. Bolton, vinsero il concorso per “A Small Brick Church at San Francisco”. Lavorò per diversi ed importanti studi di architettura di Philadelphiae tra questi: “Duhring”, “Okie & Ziegler”, “Cope & Stewardson” e “Paul P. Cret”. Successivamente si trasferì a New York dove lavorò con lo studio “Arnold Brunner”.

Nel 1921 si trasferì a Cleveland, dove rimase per anni, aprendo un proprio studio ed insegnò al “Carnegie Institute of Technology and Western Reserve University”. Divenne designer nell’ufficio di “HUBBELL & BENES”. Progettò il “Pearl St. Bank”.Tra i suoi lavori il “St. Augustine Academy” di Lakewood, il “St. Margaret” di Hungary Church e il “St. Augustine Church” di Barberton. Nel 1936, DiNardo progettò il “Transportation Building” per la “Great Lakes Exposition”. Pubblicò, nel 1924, un volume di litografie intitolato “French Farmhouses, Churches and Small Chateaux” e anche “Farm Houses small Chateaux and Country Churches in France”. Sposò il 15 settembre del 1918 Alida e i due non ebbero figli. Antonio Di Nardo morì nel 1948 a Cleveland. La moglie , conservò molti dei suoi preziosi disegni architettonici.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”