Sulmona, conferenza sulle Comunità energetiche: ecco come é andata

"Intendiamo avviare la procedura per una raccolta firme finalizzata a depositare una Mozione di Iniziativa Popolare"

“Le comunità energetiche sono una grande opportunità e saranno un punto fondamentale del nostro programma per le elezioni amministrative.

Nei mesi scorsi abbiamo condiviso questa opportunità a mezzo stampa anche con l’attuale amministrazione ma purtroppo senza avere nessuno riscontro, fatta eccezione di un impegno verbale che a questo punto riteniamo di circostanza da parte di un Consigliere Comunale che si impegnò verbalmente a presentare una mozione in Consiglio Comunale.

Per questo motivo intendiamo avviare nelle prossime settimane tutta la procedura per una raccolta firme finalizzata a depositare una Mozione di Iniziativa Popolare. Questo a dimostrazione che a prescindere dalla imminente campagna elettorale intendiamo lavorare sin da subito per la nostra comunità cittadina, sempre di più in ostaggio di una politica fatta di personalismi e promesse di impegno dimenticate nei cassetti di Palazzo San Francesco.

Come abbiamo spiegato nella conferenza odierna le “ comunità energetiche” sono un opportunità importante e unica che permette ai cittadini sia di risparmiare sulla bolletta che rispettare l’ambiente e aiutare i propri concittadini in difficoltà economiche al proprio approvvigionamento energetico. Ovviamente l’Ente Comune, recependo gli appositi finanziamenti stanziati a riguardo dal Governo Nazionale svolgerebbe un ruolo primario in questo progetto.

Questo a nostro avviso renderebbe la città di Sulmona un esempio, tra i pochi comuni in Italia, di comunità energetica, dove famiglie, Enti Pubblici ed imprese possono auto-consumare energia localmente e collettivamente prodotta da impianti rinnovabili condivisi.

E’ questa la sintesi della conferenza svolta online il 30 Aprile 2021, (presente in registrazione nei nostri canali social) che ha visto la partecipazione della Senatrice Di Girolamo, del Senatore Girotto e avv. Sani, due dei massimi esperti a livello internazionale sulle energie rinnovabili, del Consigliere Regionale Taglieri, dell’ingegnere Violante, del nostro attivista Attilio D’Andrea, e con la graditissima presenza non prevista del consigliere M5S Massimo Di Renzo di Pescara che ha già avviato un primo passo verso questa transizione ecologica.

Sono stati molti i cittadini che hanno seguito e interagito in diretta richiedendo informazioni agli esperti. Per questo ci siamo messi a disposizione attraverso i nostri canali social e attraverso il nostro info-point di Via De Nino a Sulmona per continuare a dare tutte le informazioni riguardo questa opportunità che secondo noi sarà un punto di svolta per l’approvvigionamento energetico dei nostri concittadini”.