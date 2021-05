La rubrica di Michele Fina ospita il Ministro Orlando: ecco quando

Domenica 2 maggio la rubrica di Michele Fina con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Chiara Saraceno e Giorgia D’Errico

Il 57esimo incontro della rubrica “Un libro, dialogo, la politica” curata da Michele Fina si terrà domenica 2 maggio alle 18 con Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Chiara Saraceno (sociologa), Giorgia D’Errico (CGIL nazionale) e i suoi libri: “Femminile Plurale” e “Maschile Singolare” (Round Robin Editore).

Potrà essere seguito in diretta Facebook su Immaginaweb e televisiva su Rete8. Martedì 4 maggio alle ore 20.20 sarà in replica su Rete8 e sarà reso disponibile in podcast su Radio Immagina.