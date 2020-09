L’Aquila, Gianni Vanni e Dj Osso a “Sulle tracce del drago”

Il 5 settembre presso la Villa Comunale e il Palazzo dell’Emiciclo la seconda giornata della manifestazione con musica e intrattenimento

L’AQUILA – Il 5 settembre dalle 16.30 presso la Villa Comunale e di fronte al Palazzo dell’Emiciclo si svolgerà la seconda giornata de “Sulle tracce del drago”. Dalle 16.30 si terranno gli approfondimenti degli youtuber Dr. AntiAccademico e Dellimellow, su “Cinema post Covid: quali prospettive?” e “K-pop e serie tv coreane, la nuova moda”.

Dalle 19 sarà presente Federico Palmaroli, autore de “Le frasi di Osho” sulle pagine de “Il Tempo”, in uno spazio di divertimento coordinato con Riccardo Cicerone.

Seguirà il momento musicale dalle 21 con i “Cartoni per caso”. Alle 22 si esibirà Giorgio Vanni, che ha cantato e composto molte delle sigle dei più celebri cartoni animati degli anni ’90 e 2000: da Dragon Ball a Pokémon, da Yu-Gi-Oh! a Diabolik.

Terminerà la serata Dj Osso, uno dei protagonisti di “Tutti nudi”, programma in onda nel weekend di Rai Radio2.

Il programma

Villa Comunale

10.00 / Apertura stand e Gastronomia

Area Games

11.30 / Torneo di Yu-Gi-Oh! card game a cura di Lost Dungeon

15.30 / Torneo di Magic: The Gathering – Booster Draft a cura di Grande Inverno

16.00 / Torneo di Keyforge card game a cura di Lost Dungeon

Gioco Guidato dalle ore 16.00 alle ore 2.00 a cura delle associazioni Mellon e Playadice

Emiciclo

10.00 / Animazione a cura di Legno Ferro, Maja Nocte, Distretto 88, The Rogue Ones, Achille Marozzo, Compagnia Rosso d’Aquila

Ore 16:00 / Spettacolo con salve di cannone a cura della Compagnia Rosso d’Aquila

Ore 17.00 / Thè Steampunk – Only for Cosplayers – a cura di Steampunk 99 con Dolci Aveja

Ore 18:45 / Spettacolo con salve di cannone a cura della Compagnia Rosso d’Aquila

Palco Villa Comunale

Ore 16.30 / Dr Antiaccademico – Conferenza “Cinema post Covid quali prospettive?”

Ore 17.30 / Dellimellow – Conferenza “K-pop e serie TV coreane, la nuova moda”

Ore 19.00 / Le Frasi di Osho: Federica Palmaroli + Riccardo Cicerone

Ore 21.00 / Cartoni per caso – Concerto

Ore 22.00 / Giorgio Vanni – Concerto

Ore 23.00 / Dj Osso – Osso Vs. Osso