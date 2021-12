A Luco dei Marsi tornano le “Stelle di Natale”: il programma

Torna la rassegna degli eventi natalizi. Si comincia il 26 dicembre con il Gran Concerto di Natale dell’Orchestra da Camera dell’ISA

LUCO DEI MARSI – Torna a Luco dei Marsi “Stelle di Natale”, la tradizionale rassegna degli eventi natalizi. Pur se strutturata in edizione ridotta e nel rispetto delle normative di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria in corso, la Rassegna, proposta dall’Amministrazione in sinergia con le Associazioni del territorio, non mancherà di regalare emozioni a grandi e piccoli, con concerti ed iniziative speciali. Ad accendere il tempo delle Festività, inaugurato all’insegna della solidarietà dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso con l’adesione a Telethon, sarà il “Gran Concerto di Natale”, a cura dell’Orchestra da Camera dell‘Istituzione Musicale Abruzzese, diretta dal Maestro Francesco Fina, in programma per il 26 dicembre, alle 18.00, nella chiesa di San Giovanni Battista. Con l’Orchestra, i solisti Beatrice Fallocco, soprano; Luvi Gallese, violino; Francesco Giancaterina, chitarra.

Ospite speciale, Matteo Tortora, giovanissimo vincitore nella categoria Junior Variéte del 71° Trophée Mondial de l’Accordéon, Ucraina. Nella proposta dell’Orchestra, musiche di Vivaldi, Jenkins, Caccini, J. S. Bach, J. Strauss e musiche della tradizione natalizia. Sarà ancora la chiesa di San Giovanni Battista ad ospitare, il 30 dicembre, alle 21.00, l’evento a tema: “Sulle Ali della Musica, Concerto di Capodanno”, a cura dell’Associazione Culturale Musicale Fontamara, che offrirà alla platea una spumeggiante selezione del repertorio classico e di melodie natalizie. Le suggestive strade del Borghetto, nel cuore del centro storico, completamente ristrutturate dall’Amministrazione nei mesi scorsi, faranno da cornice alla seconda edizione del Presepe vivente, a cura dell’associazione Angizia Color Fun, con il patrocinio del Comune, in programma per il 2 gennaio, dalle 16.30.

L’inverno si accenderà di calde note il 3 gennaio, alle ore 21.30, con il “Venanzio Venditti Quartet”, protagonista dell’evento “Winter in Jazz 2022”, in programma nella sala della Società Operaia di Mutuo Soccorso, in via Duca degli Abruzzi, 121. Befana in edizione straordinaria quella proposta dal Comitato Giubileo 2022, in cooperazione con l’Abruzzo Driver Club e con il patrocinio del Comune: dalle 11.00 di giovedì, 6 gennaio 2022, in piazza Umberto I e adiacenze, esposizione di auto d’epoca, iniziative per i più piccoli, mercatini e sorprese speciali per tutti. “Abbiamo voluto proporre la tradizionale rassegna, sebbene in edizione ridotta, per offrire comunque, malgrado viviamo il secondo Natale in pandemia, selezionate occasioni in grado di incontrare i gusti di grandi e piccoli e di donare alla comunità iniziative di valore, all’insegna del bello, dell’arte della condivisione e, seppur a distanza di sicurezza e nel rispetto delle normative più stringenti, rappresentare un ideale ritrovarsi ”. ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa presentando la Rassegna. “Con l’augurio a tutti che presto possiamo tornare a farlo in piena sicurezza e finalmente fuori dall’emergenza”.