Teramo, visita di sindaco e assessore ai piccoli pazienti del Mazzini

TERAMO – Questa mattina il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore alle politiche sociali Ilaria De Sanctis, hanno visitato i reparti di ostetricia e ginecologia, pediatria e neonatologia dell’ospedale Mazzini, accompagnati dai primari Anna Marcozzi e Antonio Sisto. La visita ha rappresentato l’occasione per portare al personale e ai pazienti gli auguri di Natale da parte dell’amministrazione e consegnare doni ai più piccoli, così da consentire loro di ritrovare un po’ di normalità.

“Abbiamo ritenuto doveroso portare dei giochi ai piccoli pazienti con l’obiettivo di rendere più leggera la loro permanenza in ospedale, soprattutto in un momento come quello del Natale – sottolinea il primo cittadino – e la visita ha rappresentato anche l’occasione per ringraziare il personale dei tre reparti per il lavoro che svolgono quotidianamente così come tutti i loro colleghi. Un lavoro che in questi due anni di pandemia ha richiesto uno sforzo ulteriore”.

L’incontro con la dottoressa Marcozzi e il dottor Sisto ha rappresentato anche l’occasione per tornare a ribadire, da parte del sindaco, la necessità che la Regione nell’ambito del piano di riordino della rete ospedaliera, doti l’ospedale di Teramo della terapia intensiva neonatale. “Si tratta di una specialistica presente in tutte le altre realtà provinciali – spiega D’Alberto – ed è assurdo che il piano preveda due Utin a distanza di dieci chilometri mentre Teramo ne è sprovvista. Su questo faremo una battaglia”.