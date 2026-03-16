Le Donne del Vino Abruzzo celebrano la Giornata Nazionale

PESCARA – La Delegazione Abruzzese delle Donne del Vino ha celebrato la Giornata Nazionale 2026 con un incontro ricco di contenuti e partecipazione, ospitato il 13 marzo presso il prestigioso I.I.S. Filippo De Cecco. La Dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, rinnovando la collaborazione con l’Associazione nell’ambito del progetto D-Vino, ha accolto con entusiasmo socie, studenti, docenti e rappresentanti della stampa locale.

Il convegno ha intrecciato temi di grande attualità. La dietista Flavia Di Biase ha affrontato il tema della nutrizione consapevole, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato e benevolo verso il cibo. A dialogare con lei, la Delegata Regionale Ersilia Di Biase, che ha approfondito il ruolo del vino di qualità all’interno di uno stile di vita sano, ricordando come il consumo moderato non sia incompatibile con il benessere, purché inserito in un quadro di responsabilità e condizioni di salute adeguate.

Spazio anche alla dimensione culturale ed estetica grazie all’intervento del professor Ivan D’Alberto, docente di storia dell’arte, che ha illustrato il valore del gusto e delle suggestioni visive attraverso celebri campagne pubblicitarie di prodotti simbolo dell’Abruzzo. A moderare l’incontro è stata la Vice Delegata Regionale Valentina Bravi.

La giornata si è conclusa con un aperitivo preparato dagli studenti dell’Istituto, accompagnato dai vini delle produttrici della Delegazione e da un buffet a km zero curato dalla socia Martina D’Alimonte. Un momento conviviale che ha unito formazione, territorio e cultura del vino.

La Delegazione Abruzzo ha ringraziato tutti i partecipanti e invitato a seguire i propri canali social per restare aggiornati sulle prossime iniziative.