Stefano Redaelli protagonista della rubrica di Michele Fina del 9 maggio

REGIONE – Sarà Stefano Redaelli, abruzzese, professore di Letteratura italiana presso la Facoltà di “Artes Liberales” dell’Università di Varsavia, l’ospite del 58esimo incontro della rubrica “Un libro, il dialogo, la politica” curata da Michele Fina, domenica 9 maggio alle 18.40. Si discuterà del suo libro: “Beati gli inquieti” (NEO. Edizioni), candidato al Premio Strega e al Premio Campiello.

Sarà possibile seguire il dialogo in diretta Facebook sulla pagina Immaginaweb, e televisiva su Rete8 (sarà anche in replica martedì alle 20.20). Sarà messo a disposizione in formato podcast da Radio Immagina.