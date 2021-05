Festa della mamma 2021, un regalo di Fidas Pescara alle donatrici

PESCARA – “Mamma, la parola più bella sulle labbra dell’umanità”, è con questa frase del poeta Khalil Gibran che Fidas Pescara accoglie le mamme donatrici di sangue in occasione della loro festa. A tutte loro, nei giorni venerdì 7 e sabato 8 maggio, Fidas dedica un pensiero affettuoso e un regalo beauty perché si sentano sempre belle quanto meritano. “Quest’anno distribuiremo un buono che contiene un pacchetto per lavaggio e piega presso uno dei parrucchieri che aderiscono all’iniziativa”, spiega la presidente Fidas Pescara Anna Di Carlo, “è il nostro modo per dire alle mamme donatrici quanto apprezziamo il loro gesto così importante e altruistico. In Fidas abbiamo una grande cura delle esigenze dei donatori, tanto più se si tratta delle mamme, donne meravigliose che insieme alla vita donano il sangue. E così, se le mamme si prendono cura degli altri, Fidas si prende cura di loro”.

L’iniziativa è dedicata alle mamme che in questi due giorni andranno a donare nel Centro Trasfusionale dell’ospedale civile di Pescara. Il buono regalo resta valido fino al 30 giugno. Ulteriori informazioni ai numeri 085/298244 e 085/27790.