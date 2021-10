Chieti, weekend di sport in piazza Vico: ecco quando

Il 16 e 17 ottobre all’insegna dello sport in piazza Vico, che diventa campo speciale per i team di pallacanestro e baseball

CHIETI – Due appuntamenti, il 16 e 17 ottobre, con lo sport in piazza Vico per il fine settimana con i team di pallacanestro e il baseball. I dettagli sono stati illustrati nella conferenza congiunta fra l’Amministrazione e i rappresentanti di Chieti Basket e Baseball Chieti a cui hanno preso parte l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, il vice presidente Pierluigi Pennetta e Gianluca Di Nino di Chieti Basket e Stefano Di Primio e Franco Giancola di Baseball Chieti. Si comincia sabato pomeriggio dalle 15.30 in poi con il basket, per proseguire domenica dalle ore 9 con il baseball.

“Si tratta dei primi due eventi all’aperto post pandemia – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – L’Amministrazione li accoglie con attenzione ed entusiasmo perché siamo consci dell’importanza dell’attività motoria dopo i lunghi mesi di stop, soprattutto per i giovani, tanto che abbiamo invitato le realtà sportive cittadine a fare attività all’aperto e promosso in ogni modo il contatto con i giovani. I due eventi che animeranno piazza Vico sabato e domenica vanno in tal senso e anche oltre, perché ci consentono di rivitalizzare il centro storico anche con lo sport. Ci piace che ad iniziare questo trend siano due discipline come il baseball e basket, perché per noi sono attività formative che arricchiscono l’offerta cittadina, ma soprattutto rendono possibile la pratica sana e salutare”.

“La ripartenza non può prescindere dalla partecipazione e dal contatto con i giovani – così vice presidente Chieti Basket Pierluigi Pennetta – In questi mesi, vedere gli sport senza pubblico è stato brutto, come giocare con un palazzetto senza il supporto del tifo, ha reso le competizioni diverse, dimesse. Per fortuna stiamo oltre questo periodo, non appena il governo ci ha consentito di arrivare al 60 per cento ci siamo rimessi in modo e rivisto anche le tariffe, dando agli abbonati un riconoscimento e cercando di abbassare tutti i prezzi per favorire l’accesso al pubblico, che è indispensabile per lo sport. L’anno scorso gli sport di squadra hanno perso iscritti, noi vogliamo far riavvicinare i bambini e i giovanissimi e gli eventi di questo fine settimana nascono da questo e dall’obiettivo di riempire i tanti luoghi a disposizione in città di una pratica sportiva varia e divertente”.

“L’idea di Chieti basket for children è quella di creare diversi eventi promozionali– così Gianluca Di Nino, di Chieti Basket – Partiamo dalle 15.30 di domani in piazza, dove aspettiamo i bambini per portarli a conoscere e a giocare. Avere una squadra in serie A è un aspetto interessante per la promozione, perché possono fare da modello ai ragazzi, per questo sabato ci sarà una delegazione della prima squadra a esortarli a praticare il basket in città per crescere, stare insieme, aprirsi alla conoscenza. Si tratta dell’inizio di una serie di altri eventi che coinvolgeranno le scuole in progetti specifici e ci consentiranno anche di puntare sul sociale”.

“Siamo riusciti ad andare avanti con la nostra attività anche durante la pandemia, perché il baseball si svolge all’aperto – aggiunge Stefano Di Primio di Baseball Chieti – Grazie alla piena sinergia con l’Amministrazione per l’impianto di Santa Filomena, non ci siamo mai fermati, questo però lo consideriamo un nuovo inizio, per far conoscere e ripartire lo sport attraverso la pratica. Far conoscere il baseball è importantissimo, andare in piazza a giocare è un segnale forte anche di apertura e promozione per la città: siamo pronti a raccontare questa disciplina ai ragazzi con la speranza di vederli al più presto in campo, perché così ci consentiranno di continuare la nostra storia”.

“Domenica mattina daremo ai giovani occasione di vedere come si gioca – conclude Franco Giancola, di Baseball Chieti – Lo faremo grazia al “Baseball five” che si gioca in cinque con una pallina che si batte con le mani. Le regole sono un po’ diverse, ma il gioco è quello che consente di giocare anche negli spazi al chiuso, quindi potremo replicare, ci auguriamo al più presto, questo tipo di attività anche nelle scuole primarie, per fare divertire i bambini insegnando loro le basi di questo sport che peraltro ha una manualità che va bene anche per altre discipline, come il tennis, il basket, il calcio”.