Scafa, emergenza endemica idrica: dove trovare l’acqua potabile

SCAFA – “A seguito delle informazioni pervenuteci da alcune famiglie di Scafa residenti nelle contrade Colli, circa casi di dissenteria acuta con vomito e diarrea e soprattutto dopo le notizie provenienti dal Comune di San Valentino circa la presenza di batteri nocivi nella condotta dell’Orfento, ci siamo immediatamente attivati con il gestore della nostra rete idrica (ACA) al fine di adottare prontamente le misure idonee alla tutela della salute pubblica” lo riferisce in una nota il Comune di Scafa sui suoi canali ufficiali. Si legge ancora:

“L’ACA con nota del 11/10/2021 ci ha comunicato che la sorgente interessata dal fenomeno è quella dell’Orfento che alimenta direttamente tutta la popolazione di San Valentino (gestione autonoma comunale) e n.4 utenze del Comune di Scafa ubicate sulla strada prov. per S.Valentino (Via G. Di Vittorio).

La stessa ACA ha puntualizzato che la sorgente Orfento integra in minima parte il serbatoio “Colli” di Scafa normalmente alimentato dalla sorgente La Morgia. Detto serbatoio distribuisce acqua alle contrade Colli Superiori, Colli Inf., e C.da Decontra nella zona a monte della chiesa.

Il restante nostro territorio è alimentato dalle sorgenti Giardino e La Morgia. La stessa ACA ha comunicato con la medesima nota la programmazione di prelievi di acqua all’uscita del serbatoio Colli e alle utenze interessante.

Abbiamo immediatamente preso contatti con il Dipartimento di Prevenzione della ASL per condividere eventuali iniziative a tutela della popolazione Lo stesso dipartimento ci ha informati, nel contempo, di aver programmato prelievi ed analisi delle acque.

Con nota del Sindaco di Scafa del 13-10-2021 indirizzata sempre alla ASL abbiamo chiesto che vengano disposte analisi cliniche sui cittadini esposti a tali patologie. Con nota odierna l’ACA ha precisato che l’acqua può essere utilizzata solo per scopi NON ALIMENTARI, nelle utenze ubicate lungo la s.p. S.Valentino (Via G. Di Vittorio n.ri 32,42,40,44). Le altre utenze interessate (Colli Superiori, Colli Inf., e C.da Decontra nella zona a monte della chiesa) possono utilizzare l’acqua per scopi alimentari solo previa BOLLITURA.

Il restante territorio di Scafa, non interessato dagli eventi, può consumare normalmente l’acqua erogata dal gestore (ACA). A breve il Sindaco emetterà ordinanza specifica.

Da ultimo informiamo che, su nostra richiesta, l’ACA provvederà a distribuire acqua potabile nelle zone interessate e nelle ore di seguito elencate:

Piazza Colli Sup. oggi 13 ottobre dalle ore 15 alle ore 17.

Piazza Colli Sup. domani 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 12.

Piazzale cimitero-c.da Tornaturo domani 14 ottobre dalle ore 12 alle ore 14.

Quanto accaduto è gravissimo. E’ necessario che siano individuati gli eventuali responsabili di questa endemia. Il comune di Scafa porrà in essere tutte le iniziative finalizzate alla tutela della salute degli scafesi, nella fattispecie palesemente violata. Provvederemo ad informare la cittadinanza delle ulteriori notizie ufficiali provenienti dagli enti preposti. Resta inteso che sarà cura del Comune di Scafa tutelare nelle opportune sedi il buon diritto degli scafesi alla salute”.