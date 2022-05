Spoltore, riaperta al traffico via del Mulino nel centro storico

SPOLTORE – É stata aperta al traffico questa mattina via del Mulino, nel centro storico di Spoltore. Una strada realizzata al termine del completamento dei lavori di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico, che crea un anello, a senso unico, con via salita del Castello in sinergia con piazza D’Albenzio che è stata pedonalizzata: “da una parte c’è il consolidamento del versante” spiega il sindaco Luciano Di Lorito “e quindi la sicurezza del centro storico. Dall’altra siamo riusciti a creare una nuova viabilità e nuovi parcheggi, spesso è difficile in un centro storico fare opere del genere. Noi ci siamo riusciti e questo progetto fa il paio la nuova piazza D’Albenzio, che era un parcheggio mentre adesso è una piazza: le auto che un tempo sostavano lì possono utilizzare invece questi stalli. Sono interventi essenziali per far crescere il centro storico e quindi tutta la nostra città”.

