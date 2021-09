Spoltore, costituito il primo Circolo di Fratelli D’Italia

SPOLTORE – Forte dei tanti consensi riscossi a livello nazionale, anche a Spoltore sbarca il partito di Giorgia Meloni e si costituisce il primo Circolo di Fratelli D’Italia. È accaduto nei giorni scorsi, durante un’Assemblea, svoltasi nella sede della SOMS-Società Operaia di Mutuo Soccorso, dei simpatizzanti che hanno ufficialmente aderito al Circolo formalizzando la propria iscrizione.

Nell’occasione Fratelli d’Italia ha eletto nell’Assemblea del Circolo di Spoltore Paolo De Amicis nella carica di Presidente, alla presenza del consigliere regionale Guerino Testa, del coordinatore di Pescara Roberto Carota, e di quello provinciale Stefano Cardelli.

“La costituzione del Circolo – ha spiegato il Presidente De Amicis – è il frutto di mesi e mesi di incontri, che hanno visto la crescente partecipazione dei cittadini, segno di un interesse tangibile del territorio nei confronti della proposta politica e programmatica di Fratelli d’Italia, un partito che oggi riesce a coniugare in maniera perfetta i valori di un centrodestra che sa guardare alle nuove necessità emergenti, impegnandosi nella soluzione dei problemi più impellenti, che siano il lavoro, l’assistenza sanitaria, la tutela della famiglia, senza perdere di vista la storia e le nostre radici comuni. Soprattutto un partito che non si sofferma semplicemente a parlare alla pancia del popolo, ma che riesce a portare a un livello adeguato il dibattito guardando più alla concretezza che alla pura filosofia ideologica”.

Per l’occasione sono stati costituiti anche 8 gruppi di lavoro in tutto il territorio comunale anche per la realizzazione delle successive iniziative.