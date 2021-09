Prima conviviale post Covid per il Panathlon L’Aquila: ecco come é andata

Tra i temi trattati anche il ruolo che il Club potrebbe svolgere per favorire lo svolgimento delle attività sportive nell’ambito della scuola

L’AQUILA – Con una conviviale presso lo Chalet L’Arcobaleno il Panathlon Club dell’Aquila ha ripreso i tradizionali convegni.

Dopo i saluti di rito e il minuto di raccoglimento per la scomparsa del socio e amico Marcello Cicerone, il Presidente Francesco Tironi, ha relazionato i presenti sull’attività svolta dal marzo 2020.

A seguire il Governatore dell’Area, Demetrio Moretti, ha comunicato le nomine di tre soci aquilani (Riccardo Mariani, Antonio Petrella e Berardino Marinacci) nel direttivo dell’Area 7.

Poi Guido Grecchi, Presidente regionale dell’associazione ”Special Olimpics” ha rivolto un coinvolgente invito ai soci per una “passeggiata” sabato 25 settembre dalle 10 “nel parco del castello”, invitando tutti i presenti e i familiari a partecipare.

Nel corso della discussione programmatica che conclude le conviviali è nato un fruttuoso confronto con gli interventi di Antonello Carbonara, Roberto Marotta, Renato Palumbo, Mario Miconi, Emanuela Iorio, Riccardo Mariani sul ruolo che il Panathlon Club potrebbe svolgere per favorire lo svolgimento delle attività sportive nell’ambito della scuola, come già avviene in altre nazioni europee, sollevando le famiglie dall’onere, sempre più difficilmente sostenibile, per far praticare un minimo di attività sportiva ai propri figli.

Si é dibattuto anche sul rapporto con gli amministratori e i rappresentanti delle istituzioni locali che, anche causa la pandemia, si è notevolmente logorato; i nostri soci hanno un notevole bagaglio di esperienze in ambito sportivo e rinunciare a fruirne, anche per semplici pareri consultivi, è un peccato.

Infine per meglio operare nell’ambito cittadino si è manifestata l’idea di modernizzare i metodi comunicativi, attivando i necessari canali social per i quali il Panatlhon si sta organizzando.