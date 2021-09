“Con le ali della libertà”, evento di beneficenza ad Avezzano: ecco quando

Il 25 settembre l’evento di beneficenza organizzato da “Il Cuore della Terra” e messo in scena compagnia teatrale “Teatranti Tra Tanti”

AVEZZANO – Sabato 25 settembre, a partire dalle ore 18, appuntamento preso il Teatro della chiesa di San Rocco ad Avezzano con l’evento di beneficenza organizzato da “Il Cuore della Terra”, l’associazione nata durante la pandemia da Covid -19 per dare un supporto reale e concreto a tutte le realtà familiari gravemente colpite.

Grazie all’aiuto di molti volontari, dei soci e alla generosità della collettività, l’associazione ha organizzato diverse attività di raccolta alimentare e generi di prima necessità. Durante il lockdown sono stati consegnati a molte famiglie in difficoltà pacchi contenenti alimenti e altre merci, come giocattoli, vestiti o personal computer.

“Quando l’emergenza ha lasciato il posto alla quasi normalità – commenta il presidente Antonio Santilli – ci siamo resi conto che molte di quelle famiglie sostenute continuavano ad avere bisogno di un aiuto, per questo abbiamo formalizzato il nostro impegno attraverso la costituzione dell’APS nel luglio 2020, prolungando le nostre attività così da poter promuovere nel tempo un’azione efficace e di sostegno alle famiglie”.

A distanza di un anno, “Il Cuore della Terra”, recentemente iscritta all’albo regionale delle associazioni, ha deciso di sostenere, attraverso una donazione, l’attività della parrocchia di San Rocco e di Don Adriano per aiutarlo nella difficile missione già egregiamente svolta. Per questa importante occasione, la compagnia teatrale “Teatranti Tra Tanti” del Teatro Off (Limits) donerà lo spettacolo “Le ali della libertà”.

Ingresso libero con donazione spontanea.

Si ricorda che in base alle vigenti normative anti- Covid l’ingresso allo spettacolo è permesso solo con l’esibizione del Green Pass (aver fatto almeno una dose del vaccino; essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore o essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi)

Per informazioni e prenotazioni si invita a contattare il numero 348 470 2671