Deco Amicacci Abruzzo-Briantea84 Cantù 59-63: sintesi e tabellino

GIULIANOVA – La Deco Amicacci Abruzzo sfiora il successo in gara 1 di semifinale Play-off Scudetto, cedendo in casa contro la Briantea84 Cantù con il punteggio di 59-63, al termine di un testa a testa incerto fino alla fine. La squadra di coach Carlo Di Giusto adesso è chiamata all’impresa di ribaltare la serie in terra brianzola nel prossimo week-end.

Buon inizio degli abruzzesi che si portano avanti con i canestri di Benvenuto e Tanghe, mentre Cantù si affida alle giocate nel pitturato. Nel finale del primo quarto gli ospiti prendono quota piazzando un 8-0 di parziale lanciato da un gran tiro di Carossino, un coast to coast di Bedzeti e un piazzato della distanza di Pralle (11-18).

Si riprende con l’Amicacci in difficoltà a trovare la via del canestro, mentre Cantù sfrutta ancora la maggiore fisicità nel pitturato. I brianzoli segnano il +9 con un bello scambio tra gli azzurri Bedzeti e Carossino, ma la squadra di casa risponde con due canestri consecutivi di Charlie McIntyre dalla media distanza. Gli abruzzesi tornano subito a litigare con il ferro, complice anche un pizzico di sfortuna, permettendo alla Briantea di riallungare in chiusura di primo tempo (17-27).

La partita cambia voto nella ripresa, con l’Amicacci che impone una maggiore aggressività difensiva e ritrova prolificità in attacco. La squadra di coach Di Giusto rimonta lo svantaggio trascinata dalle giocate offensive di Dimitri Tanghe e Soufyane Mehiaoui, portandosi persino in vantaggio. L’appoggio di un ottimo Luigi Topo su assist di Mehiaoui e la terza incredibile tripla consecutiva del francese valgono il +5 degli abruzzesi, ma il terzo quarto si chiude in favore della Briantea. I canturini trovano due bei canestri dell’ex De Meggi, seguiti dai liberi del tedesco Pralle concessi su un fallo dubbio, chiudendo il terzo quarto avanti di misura (42-43).

Nel quarto quarto l’andamento delle emozioni è altalenante. Cantù va sul +5 andando ancora a segno con Simone De Maggi, che si carica la squadra sulle spalle. L’Amicacci resiste grazie al tiro dalla distanza e pareggia i giochi con Topo a trovare con spazio il fondo della retina. Sulle ali dell’entusiasmo gli abruzzesi si portano in vantaggio, segnando il +3 con Mehiaoui lanciato indisturbato a canestro. Il solito De Maggi riporta avanti gli ospiti ma risponde un prontissimo Wallace Carvalho con il gioco da tre punti. Purtroppo la squadra di casa resta sul +1 non sfruttando né il tiro libero aggiuntivo né il possesso sul rimbalzo offensivo, e viene punita da Filippo Carossino, che concretizza una grande azione. L’ultimo minuto non sorride all’Amicacci e l’MVP della serata De Maggi sigilla di fatto il match (59-63).

Un finale carico di rammarico, in cui hanno deciso i dettagli, ma che non scalfisce la consapevolezza della compagine di coach Di Giusto di poter giocarsi ad armi pari l’accesso alla finale per il titolo. La serie prosegue sul parquet del PalaMeda, con gara 2 e l’eventuale gara 3 in programma sabato 16 e domenica 17 maggio.

Tabellino

Deco Amicacci Abruzzo: Benvenuto 6 (8reb), Carvalho 2, Mehiaoui 19, Topo 6, Hansson, Tanghe 18, Giuranna, Mandjam, Boganelli 2, Greco Brakus, McIntyre 6 (5reb). All. Di Giusto.

Unipol Briantea84 Cantù: Poggenwish, Gabas, Patzwald 2, Tomaselli, Möller 15, Berdun, Carossino 9, De Deus Ramos, De Maggi 28, Bedzeti 9. All. Gomez.

Serie A – Semifinali Play-off

Deco Amicacci Abruzzo – Briantea84 Unipol Cantù 59-63 (0-1)

Gara 2 @ Cantù: 16/05 ore 20:00

Gara 3 @ Cantù: 17/05 ore 15:30 (eventuale)

Santo Stefano KOS Group – Banco di Sardegna Dinamo Lab 75-60 (1-0)

Gara 2 @ Sassari: 16/05 ore 18:00

Gara 3 @ Sassari: 17/05 ore 15:30 (eventuale)