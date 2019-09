Il nuovo spettacolo di Sgorbani al Teatro Comunale di Teramo

Appuntamento per domani mercoledì 18 Settembre alle ore 21.00 con “Tutto scorre”. Regia di Serena Mattace Raso con Odette Piscitelli Leoni e Daniele Ciglia

TERAMO – In scena sul palco del Teatro Comunale di Teramo domani mercoledì 18 Settembre alle ore 21.00 Tutto scorre il nuovo spettacolo di Massimo Sgorbani per la regia di Serena Mattace Raso con Odette Piscitelli Leoni e Daniele Ciglia, scenografia di Renato Pilogallo, light designer Roberto Chiodi. La produzione è di Florian Metateatro Centro di Produzione Teatrale e lo spettacolo fa parte del progetto di Residenze Artistiche Zone libre – Azioni di sostegno alla creazione contemporanea di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo.

Così Serena Mattace Raso nelle note di regia: “…tutti, nel quotidiano, prediligiamo il sonno alla veglia, il non vedere al capire. La violenza agìta nel mondo di “ Tutto scorre” è semplicemente osservata dall’ interno dei pensieri, è sicuramente esasperata, compattata, ma non lontana da ciò che nell’ arco di una vita noi subiamo e agiamo, forse non con le stesse parole né con le azioni ma sicuramente come reazione al male che inevitabilmente si incontra. Ciò che ci sconvolge o ci turba, per sopravvivere, lo alteriamo, lo narriamo a noi stessi come fosse una favola, come fosse un sogno, e con l’ immagine che scorre davanti a noi ci addormentiamo, concedendo al corpo di trovare pace momentanea”.

BIGLIETTI

Per acquistarli online è a disposizione il seguente link https://www.ciaotickets.com/biglietti/tutto-scorre

Biglietteria: 10€ intero | 8€ ridotto per under 18 ed over 65