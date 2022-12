Spazio al Natale 2022: programma spettacoli e laboratori ad Avezzano

AVEZZANO – Spazio al Natale è la proposta culturale promossa da Il Volo del Coleottero che per il secondo anno torna per riempire di teatro, musica e laboratori questo Natale 2022. Si tratta di una rassegna di quattro spettacoli teatrali e musicali e due laboratori creativi con proposte diversificate che coinvolgeranno tutti, dai bambini fino agli adulti e che vedranno avvicendarsi sul palcoscenico compagnie proveniente da tutta Italia. Gli spettacoli saranno realizzati all’interno di Spazio teatro e arti creative in Via delle Olimpiadi 2/C ad Avezzano (Zona Borgo Pineta) e il centro culturale da quest’anno si trasforma in sala teatrale grazie all’istallazione di una comoda gradinata per il pubblico.

“Anche per questo Natale, vogliamo regalare bellezza attraverso proposte culturali originali” esordisce così Francesco Sportelli, direttore artistico, “…e anche quest’anno questo progetto è tutto nelle nostre mani, in quelle degli artisti che hanno accettato di esserci con la loro stupenda arte e nel cuore di tutti quelli che vorranno sostenerci. È un progetto totalmente indipendente e auto finanziato che vuole permettere alla cittadinanza di prepararsi e vivere le feste nel nome del teatro e della musica attraverso una selezione di spettacoli e di attività che coinvolgeranno il pubblico di tutte le età. Questo progetto rappresenta un altro tassello di un’idea più grande, volto alla creazione di un presidio culturale, sociale e pedagogico, a proporre attività che rispondano a una specifica linea artistica. Sostenerci vuol dire diventare parte attiva di un’idea di bellezza, di crescita e di incontro che coinvolgono tutti!”.

PROGRAMMA SPETTACOLI

Si parte Sabato 17 dicembre alle ore 18.00 con “Canto di Natale” realizzato dalla compagnia Il Volo del Coleottero e prodotto insieme al Teatro Stabile d’Abruzzo. Il racconto utilizza tecniche diverse per narrare la celebre storia natalizia di Charles Dickens. La scena in miniatura è costruita come un presepe ambientato nell’Inghilterra del 1843, dove fragili personaggi di carta prendono vita tra racconto e musica dal vivo restituendo la magia, la poesia, il sogno e la conversione all’amore per l’umanità del burbero e avaro Scrooge. Si tratta di uno spettacolo originale, con musiche e canzoni cantate e suonate dal vivo. Lo spettacolo è destinato a bambini e adulti.

Il secondo appuntamento è previsto per Venerdì 23 dicembre alle ore 21.00. Il Trio Cardoso presenta “Villancico de Navidad” un concerto dedicato alle melodie di Natale che prenderanno vita tra le corde e le dita di tre chitarristi d’eccezione: i Maestri Massimiliano De Foglio, Guido Ottombrino e Alessandro Giancola. Un momento di eccezionale poesia destinato a ragazzi e adulti.

Si prosegue Martedì 27 dicembre alle ore 18.30 con lo spettacolo dal titolo “La santa allegrezza” della Compagnia Cuntaterra di Chieti. Lo spettacolo si sviluppa tra narrazioni arcaiche del mondo agro-pastorale ed altri storici cunti, riti, usanze, novene, brani sacri e profani, fatti veri e fantasiosi, curiosità tradizioni di una santa allegrezza che tutti amiamo

festeggiare. Una festa a cui non mancheranno gli strumenti musicali della tradizione popolare: organetti diatonici (ddubbotte e 12 bassi), zampogna, flauti e percussioni tradizionali. In scena Marcello Sacerdote per uno spettacolo destinato a ragazzi e adulti.

La rassegna si conclude domenica 8 gennaio alle ore 17.30 per un appuntamento dedicato ai bambini e ai ragazzi con “Il viaggio di Galileo” a cura di Jobel Art for Earth, gruppo artistico internazionale con sede a Roma e in Canada. Un viaggio tra scienza, stelle e scoperte per cominciare il nuovo anno sulla scia di nuovi desideri.

I biglietti degli spettacoli, al costo di 7 euro, possono essere acquistati in prevendita presso Spazio teatro e arti creative e presso le librerie cittadine MR BOOK, UBIK e Vianiviaconme.

Per informazioni: Spazio teatro e arti creative via delle Olimpiadi 2/C , Avezzano. Tel/whatsapp 349.6057192