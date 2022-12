Buon Natale 2022 Lions, serata di beneficenza a Montesilvano

MONTESILVANO – Sabato 17 dicembre presso le sale dell’Hotel Promenade a Montesilvano, il Lions Club Montesilvano ed il Lions Club E. Flaiano di Pescara, organizzano la tradizionale festa per gli Auguri di Natale. Quest’anno in programma vi sono numerose proposte ed iniziative di rilievo come il Concerto di Natale con ospiti la cantante lirica Chiara Tarquini (Soprano) ed il maestro Raffaele Di Berto pianista, un concerto con in repertorio brani natalizi tratti da alcune opere, che i due protagonisti donano ai presenti per favorire la raccolta di fondi in favore di famiglie disagiate. Ospiti anche alcuni pittori della associazione “L’Incontro degli Artisti” di Montesilvano che esporranno loro opere, presenti il Prof. G. Zazzeroni, Gino Berardi, Lucio Monaco, Marcello Specchio, Franco Secone, Carla Cerbaso, Sonia Babini ed altri. Nel corso della conviviale ci sarà la tradizionale lotteria il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. I Lions promuovono iniziative per… “Dare modo ai volontari di servire le loro Comunità, rispondere alle necessità umanitarie, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale” e questo incontro fra Soci ed Ospiti così spontaneo e corrispondente ai valori lionistici, darà grande forza ai due club per continuare ad aiutare i più bisognosi.

