Quagliariello all’assemblea di ‘Cambiamo’ per la provincia di Teramo

TERAMO – Tra l’annuncio di nuovi ingressi e il punto della situazione politica, si è svolta oggi a Silvi, alla presenza del senatore Gaetano Quagliariello, del coordinatore regionale Mimmo Srour, del coordinatore provinciale Fabrizio Valloscura e dei quadri territoriali del movimento, l’assemblea di ‘Cambiamo’ per la provincia di Teramo. É stata salutata l’adesione di un consigliere comunale di Giulianova, che verrà ufficializzata nei prossimi giorni; si è fatto il punto sulle elezioni che a settembre interesseranno numerosi comuni abruzzesi e, sul fronte politico e amministrativo, si è parlato delle iniziative assunte a sostegno delle attività produttive e del territorio nel periodo della crisi sanitaria e di come implementare l’azione di rilancio dell’economia in un quadro nazionale assai incerto.

“Ci troviamo nel momento più duro della storia repubblicana con il governo peggiore possibile – hanno osservato i dirigenti nazionali e locali del movimento rivolgendosi agli intervenuti -. Di fronte al combinato disposto tra un indebitamento eccezionale e l’assenza di una efficace strategia nazionale di ripresa, è fondamentale lavorare per valorizzare le peculiarità di un territorio che ha le carte in regola per fare di questa crisi una opportunità. Questo – hanno concluso – passa per un rafforzamento della presenza politica e per una qualificazione dei contenuti che ha sempre contraddistinto il nostro movimento e ancor di più in un momento così difficile per la comunità”.