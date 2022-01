I Solisti Aquilani con Angela Hewitt in concerto a L’Aquila: ecco quando

Il concerto si terrà il 18 gennaio all’Auditorium del Parco. Il programma sarà interamente dedicato a J.S. Bach

L’AQUILA – Riparte la Stagione concertistica de I Solisti Aquilani, dopo lo stop delle feste natalizie, martedì 18 gennaio, all’Auditorium del Parco, a L’Aquila, alle ore 18, l’ensemble aquilano si esibirà con la pianista Angela Hewitt, una delle maggiori interpreti mondiali di J.S. Bach.

Il programma sarà interamente dedicato al musicista barocco, verranno infatti eseguiti tre brani, probabilmente dell’ultimo periodo di attività: il Concerto n.3 in re maggiore BWV 1054, Concerto n.5 in fa minore BWV 1056 e il Concerto n.1 in re minore BWV 1052.

Nata in una famiglia di musicisti, Angela Hewitt ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di tre anni, esibendosi in pubblico a quattro e vincendo, un anno dopo, la sua prima borsa di studio. Ha poi continuato gli studi con il pianista francese Jean-Paul Sevilla.

Appare regolarmente in recital e con le più importanti orchestre in Europa, nelle Americhe, in Australia e in Asia. Le sue performance e registrazioni delle opere di J.S. Bach hanno ottenuto un particolare riconoscimento, segnalandola come una delle interpreti di riferimento del compositore ai giorni nostri. La sua discografia, oltre a Bach, comprende le Sonate di Beethoven, opere di Mozart, Schumann, Couperin e Rameau.

Nel 1985 vince la Toronto Bach Piano Competition, nel 2006 ha ricevuto un OBE (Order of the British Empire) in occasione dei festeggiamenti per il compleanno della Regina ed è stata nominata Companion of the Order of Canada (CC) nel 2015. Da dieci anni è direttore artistico del Trasimeno Music Festival.

Per l’ingresso in sala è obbligatorio presentare il Green Pass rafforzato ed essere muniti della mascherina FFP2 da indossare per tutta la durata dello spettacolo.