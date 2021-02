Softball, l’Atoms’ Chieti torna in campo per la nuova stagione 2021

L’Asd Atoms’ Chieti quest’anno disputerà il Campionato Seniores di serie B e il torneo regionale dedicato alla categoria Under 12: ecco le novità in casa teatina

CHIETI – L’attesa è finita. Con l’inizio di febbraio finalmente anche il softball torna in campo per allenarsi in vista della stagione 2021 alle porte. Ai nastri di partenza la società teatina dell’Asd Atoms’ Chieti, che quest’anno disputerà il Campionato Seniores di serie B e il torneo regionale dedicato alla categoria Under 12.

Un anno che si preannuncia importante per la storia del “batti e corri” teatino e abruzzese: nel 2021, infatti, la società Atoms’ Chieti festeggia lo storico traguardo dei 45 anni di attività. Nata nel 1976, grazie alla passione per il baseball di un gruppo di ragazzi di Chieti che iniziano a giocare con guantoni e palline addirittura nei giardini della Villa comunale, oggi l’Atoms’ può vantare 45 anni di attività agonistica continuativa, 6 anni di permanenza in serie A2, 10 titoli vinti nelle ultime 15 stagioni.

Numeri da record per la squadra del presidente Luigi Salvatore (oggi unica compagine abruzzese a disputare un campionato Seniores di softball), che ora si appresta ad affrontare la stagione 2021: il via è previsto nel mese di aprile.

Tante le novità in vista tra le fila del Chieti, che in serie B detiene i titoli regionali conquistati nel 2019 e nel 2020: oltre alla conferma del gruppo storico delle giocatrici seniores, quest’anno arriveranno in prima squadra tante atlete provenienti dal settore giovanile, una “cantera Atoms” in continua crescita sia in termini numerici, sia dal punto di vista tecnico, grazie al lavoro incessante portato avanti dai coach Loredana Marino, Emma Del Sindaco e Micaela Capitanio.

Oltre alla Seniores di B, infatti, ad aprile torneranno sul diamante anche la squadra giovanile Under 12, formata da ragazzi cresciuti nel vivaio del Chieti, e il gruppo del Minibaseball, che coinvolge bambini dai 6 anni in su.

Ora dunque si attende solo la data di inizio campionato e le squadre che formeranno il girone interregionale: le prime a partire saranno le ragazze della serie B, ad aprile. Le gare casalinghe, come di consueto, si giocheranno allo stadio “Santa Filomena” di Chieti Scalo.