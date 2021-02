Adoc Abruzzo, tredici posti per il servizio civile: come fare domanda

PESCARA – Sono tredici i posti disponibili per il Servizio Civile con l’Adoc Abruzzo, l’associazione dei consumatori che coinvolgerà i ragazzi nelle varie sedi locali in un interessante progetto denominato “Spazio all’over information”: la realizzazione di un servizio informativo capillare sul territorio per la tutela dei diritti dei consumatori, in particolare gli over 65.

Leggi vigenti, burocrazia, diritti, rischio truffe: su questi e su altri temi, quanti si rivolgeranno agli sportelli Adoc potranno contare su un’assistenza personalizzata proprio grazie ai ragazzi che sceglieranno di fare il Servizio Civile con l’Adoc Abruzzo.

Le sedi interessate sono: Lanciano, Montesilvano, Pescara (2 posti), Vasto, Sulmona, Avezzano, Scafa, Chieti, L’Aquila, Teramo (2 posti) e Mosciano Sant’Angelo.

Ricordiamo che possono presentare domanda tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

Per 12 mesi, ai giovani volontari verrà corrisposto un rimborso mensile di € 439,50.

Le domande vanno presentate esclusivamente online (serve lo spid) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://adocnazionale.it/servizio-civile-universale-pubblicato-il-bando-2020/ o chiamare la sede centrale di Adoc Abruzzo al numero 085 692 2611.