Il Sindaco di Fossacesia appoggia le proposte di Abruzzo Tourism

Si punta alla valorizzazione del monumento funebre a Trasmondo II e della Fonte di Venere presso l’Abbazia di San Giovanni in Venere

FOSSACESIA – Il Presidente di Abruzzo Tourism, Cristiano Vignali, ha incontrato il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, per parlare della valorizzazione del monumento funebre di Trasmondo II e la Fonte di Venere presso l’Abbazia di San Giovanni in Venere, proposte pubblicizzate nelle settimane scorse da Abruzzo Tourism.

Nei pressi dell’ Abbazia di San Giovanni in Venere che si affaccia sulla Costa dei Trabocchi, c’è la Fonte di Venere, di epoca pre-cristiana, fonte sacra per i Frentani, dove veniva praticato il rito magico – religioso dell’ablutio, mutuato dal Cattolicesimo direttamente dalla religione romano – italica tradizionale; il Medioevo, invece, ci ha lasciato in eredità il monumento funebre, posto nella cripta sotto San Giovanni in Venere, del Conte Trasmondo II Duca di Spoleto e Conte di Chieti, l’unificatore del territorio che oggi fa parte della provincia di Chieti, dal fiume Pescara al fiume Trigno che ha donato notevoli possedimenti all’istituto religioso, creando la signoria religiosa politico – territoriale dell’Abbazia.

Nonostante la sua indubbia importanza storica e culturale e l’incredibile potenziale turistico che questo ingente patrimonio offre, i reperti non sono adeguatamente valorizzati, per questa ragione, Abruzzo Tourism, si è fatta promotrice della riscoperta e del riconoscimento del monumento funebre di Trasmondo II e della Fonte di Venere, inviando una lettera indirizzata alle istituzioni e il Sindaco di Fossacesia, Enrico di Giuseppantonio, ha risposto prontamente con l’impegno formale a prendere provvedimenti in tal senso.

L’amministrazione comunale presieduta da Di Giuseppantonio, va detto, ha già intrapreso la strada della valorizzazione della Fonte di Venere per quanto di sua competenza, con lavori finalizzati a riportarla al suo antico splendore.

Per quanto riguarda il monumento funebre di Trasmondo, la richiesta è quella di apporre una targa che ricordi l’illustre personaggio e le sue gesta, e un cartello che indichi ai turisti e ai visitatori il monumento funebre del nobile cavaliere nella cripta dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, poco conosciuto.

Il Sindaco di Fossacesia si è impegnato a trasmettere la richiesta alla Prefettura e alla Sovrintendenza; inoltre, si dovranno sentire anche i Padri Passionisti, attuali gestori di San Giovanni in Venere.

Questo si rende necessario perché l’Abbazia di San Giovanni in Venere è un monumento di proprietà dello Stato Italiano, che lo ha concesso in uso ai Padri Passionisti, incaricati di conservare il cenobio benedettino.

Il Sindaco ha descritto San Giovanni in Venere come il luogo non solo della religiosità e della serenità, ma anche come luogo della conservazione del paesaggio e del suo vissuto storico. Un luogo, dunque, che deve invitare all’unità e alla concordia.

La fonte di Venere ė dedicata alla Dėa della concordia per i Romani e Trasmondo II era Conte di Chieti, l’attuale capoluogo di Fossacesia: secondo il Sindaco, quindi, lo spirito di appartenenza è quello che deve prevalere, creando un’unità geografica e culturale del territorio della Provincia di Chieti.

L’auspicio di Enrico Di Giuseppantonio, espresso in un video , in compagnia del Presidente di Abruzzo Tourism Cristiano Vignali, è, quindi, quello che San Giovanni in Venere, insieme alla tomba del Conte, possa contribuire a creare e rafforzare questo spirito di coesione e comunione.

Il Sindaco Di Giuseppantonio ha tenuto a precisare sulla Fonte di Venere che il Comune di Fossacesia ha già utilizzato parte del finanziamento ricevuto per portare a nuova vita l’antica fonte storica – monumentale.

Il primo cittadino di Fossacesia ha auspicato, a tal proposito, l’attivo contributo degli studiosi e degli estimatori per far conoscere al mondo intero l’inestimabile valore della Fonte di Venere. I lavori sono già partiti e presto riporteranno la Fonte al suo antico splendore.

Infine, Enrico Di Giuseppantonio si è congedato con l’impegno ad appoggiare la richiesta di Abruzzo Tourism per la valorizzazione del monumento funebre di Trasmondo e della fonte miracolosa dedicata a Venere e rendere, ancora di più, l’Abbazia di San Giovanni in Venere il crocevia della storia sulla Costa dei Trabocchi.