Sieco Impavida Ortona – Catania: presentazione e info biglietti

ORTONA – Il gran giorno è quasi arrivato. La sfida tra Ortona e Catania può definirsi una semifinale a tutti gli effetti, dato che la vincente sfiderà una tra Fano e Pineto per accedere direttamente in Serie A2. Gli avversari di Catania sono capitolati malamente in Coppa Italia, perdendo sia contro Pineto che contro Tuscania. Sfortunate anche le ultime due uscite di campionato con gli etnei che hanno perso due sfide importantissime, entrambe tra le mura amiche e con un palazzetto pieno all’inverosimile contro Lecce (1-3) e Casarano (0-3).

Proprio questi due scivoloni interni hanno permesso alla Sieco di agganciare gli avversari a 57 punti. Tuttavia, grazie ad un maggior numero di vittorie (21 quelle di Ortona, 18 quelle di Catania), la Sieco è di fatto balzata al comando del Girone Blu.

Nonostante questa striscia negativa, la Farmitalia Catania rimane una squadra forte e pericolosa e per giunta con tanta voglia di riscatto.

«Arriviamo a questa decisiva gara con la consapevolezza di aver lottato su ogni pallone per tutto l’arco della regular season» commenta Coach Nunzio Lanci. «Arriviamo a questa sfida pronti e con la consapevolezza di dover dare ancora una volta il massimo per arrivare a centrare l’obiettivo che ci eravamo dati all’inizio di questa regular season».

Nel frattempo rientrano anche le (piccole) emergenze che si erano presentate prima della vittoriosa gara contro il Bari. Marshall e il neo acquisto Cunha non erano al 100% in terra di Puglia ma ora hanno perfettamente recuperato.

«Ci stiamo preparando al meglio sempre con tanto rispetto nei confronti di un Catania che è rimasta con merito in testa alla classifica per gran parte del campionato. D’altro canto, alla resa dei conti anche noi siamo in cima e i miei ragazzi conoscono bene il loro valore e io ho molta fiducia in loro».

L’attesa è grande anche per i non addetti ai lavori. Sono infatti già molti i biglietti di ingresso a 2€ venduti a tifosi non solo di Ortona, ma anche di Lanciano e di paesi del circondario. Si prevede quindi una discreta affluenza di pubblico per una sfida molto importante, sebbene non cruciale per gli obiettivi degli adriatici.

Sarà possibile acquistare i biglietti a soli 2€ anche venerdì 31 marzo dalle ore 17 alle ore 19.30 presso la Segreteria della Sieco Impavida Ortona nel Palasport Comunale di via Papa Giovanni XXIII. Il botteghino aprirà invece domenica a partire dalle ore 16.00.

Fischio di inizio previsto per le ore 18.00 di domenica 2 aprile. La gara sarà diretta da Jacobacci Sergio (Bergamo) e Salvati Serena (Roma).