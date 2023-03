Prosegue la ricerca del membro equipaggio motonave in uscita da Ortona

ORTONA – Proseguono le attività di ricerca del marittimo disperso sotto il coordinamento del 14° MRSC di Pescara. L’area di ricerca è stata suddivisa in due sub zone come indicate in foto. L’area nel suo complesso, identificata dai punti A-B-C-D, è stata totalmente investigata tramite l’impiego del velivolo ATR 42 MP – Call Sign MANTA 10-02 assegnato alla Base Aeromobili Guardia Costiera di Pescara.

Nelle due sub zone, ai fini di una ricerca maggiormente accurata, venivano impiegati mezzi navali ed aerei.

Nella sub zona delimitata dai punti E-F-G-H concorrevano alla ricerca i seguenti mezzi:

– M/V CP 884 della Capitaneria di porto di Ortona;

– M/V CP 576 della Capitaneria di porto di Ortona;

– Unità V2008 del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara;

– Unità V909 del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara;

– Elicottero Volpe 415 del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara;

– Elicottero Drago155 del Reparto volo Vigili del Fuoco di Pescara.

Nella sub zona delimitata dai punti G-H-I-L l’investigazione avveniva a cura della M/V CP 878 della Capitaneria di porto di Termoli e l’AW139 Call Sign NEMO 07 assegnato alla Base Aeromobili Guardia Costiera di Pescara.

I mezzi aerei e navali della Direzione Marittima di Pescara, grazie anche al concorso delle risorse SAR locali messe prontamente a disposizione dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara e dal Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Pescara, hanno pattugliato l’area impiegando, nella totalità dei mezzi navali ed aerei, circa 27 ore di moto e 20 ore di volo.

Il personale della Capitaneria di Porto di Ortona si è recato a bordo dell’unità per acquisire ulteriori informazioni da parte del comandante della motonave che, spontaneamente, ha provveduto a rilasciare informazioni e a fornire il numero di cellulare in uso al soggetto scomparso.

È stata, infatti, contemporaneamente alla ricerca in mare, verificata l’ipotesi di un allontanamento volontario dalla nave.

Tuttavia i primi accertamenti effettuati su utenza telefonica, presumibilmente in uso al naufrago, hanno dato esito negativo.

Dalle ore 21:00, quando rientrerà l’elicottero AW139 – Call Sign NEMO 07, della Guardia Costiera, qualora le ricerche non avessero ancora dato esito, le stesse procederanno nelle ore notturne attraverso puntuali segnalazioni a tutte le unità (mercantili, pescherecci e da diporto) che attraverseranno la vasta area oggetto della ricerca.

Contemporaneamente, nelle ore notturne, continueranno gli avvisi satellitari relativi all’area di ricerca del naufrago diretti a tutte le unità mercantili presenti in zona da parte di IMRCC di Roma.

L’impiego dei mezzi aeronavali riprenderà all’alba del giorno 31 marzo.

Foto di repertorio