Sicurezza edifici scolastici, conclusi i lavori a Manoppello

Terminati gli interventi nella sede della scuola secondaria di primo grado dello Scalo per circa 200mila euro

MANOPPELLO – Completati gli interventi di messa in sicurezza sull’edilizia scolastica di Manoppello, grazie ad un finanziamento statale del Miur. I lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria del plesso scolastico di via Staccioli, allo Scalo, per circa 200mila euro, che saranno definitivamente conclusi con la posa d’asfalto in alcuni spazi esterni, hanno interessato la scuola secondaria di primo grado e l’immobile che ospita la primaria. Mentre su quest’ultimo si è intervenuto sulla copertura; nella vicina scuola media sono diversi gli interventi di messa in sicurezza ultimati. La vecchia ed obsoleta copertura dell’aula magna, danneggiata da gravi infiltrazioni, è stata smantellata con la conseguente sostituzione della vetrata e si è provveduto a mettere in sicurezza tutta la grande area perimetrale dell’edificio con la sistemazione dei marciapiedi, degli spazi comuni e del piazzale.

“La cura e l’attenzione per il patrimonio pubblico e, in particolare per l’edilizia scolastica – ha spiegato il primo cittadino Giorgio De Luca, che stamattina si è recato a scuola per un sopralluogo – sono al centro delle nostre politiche amministrative. Questi necessari ed importanti adeguamenti, i cui lavori sono stati finanziati con risorse statali a fondo perduto ottenute dal Comune di Manoppello dopo presentazione, lo scorso agosto, di uno specifico progetto, per interventi di messa in sicurezza sull’edilizia scolastica comunale – ha detto ancora il sindaco – permetteranno una maggior sicurezza nello svolgimento delle attività quotidiane di studenti, docenti e personale scolastico, oltre a fornire nuovi ed adeguati spazi anche nella grande area esterna che abbiamo reso fruibile e sicura. Fra i prossimi interventi previsti, anche l’installazione di aule didattiche esterne e sistemazione zone verdi da adibire ad orti didattici”.