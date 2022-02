“Scrittura e lettura nella storia e nell’educazione”, incontro a Spoltore

SPOLTORE – Prosegue giovedì 10 febbraio 2022 a Spoltore la Rassegna di saggistica a cura dell’Accademia degli Insepolti e dell’antropologa Maria Concetta Nicolai. L’appuntamento è nella Biblioteca Comunale, in via Dietro le Mura, con Vittorio Midoro che parlerà di “Scrittura e lettura nella storia e nell’educazione” presentando il libro omonimo edito da Menabò: Vittorio Midoro è stato a lungo direttore dell’ “Italian Journal of Educational Technology” del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Genova ed è autore di numerosi libri sul tema dell’insegnamento. L’iniziativa terrà ovviamente in considerazione tutte le normative anti Covid-19: il numero di posti in presenza per ogni appuntamento è limitato a 25. E’ necessaria la prenotazione (via mail a ufficiostampa@comune.spoltore.pe.it, oppure telefonicamente al numero 085.4964207). All’ingresso è previsto il controllo della temperatura e del Green Pass.

La “Rassegna di saggistica letteraria storica e antropologica” punta a riunire alcuni dei nomi più autorevoli della cultura nazionale e proseguirà il 25 febbraio con Enzo Presutti, docente di Scienze Botaniche specializzato in fitologia farmaceutica alla Sorbonne. Tra gli altri nomi Giuseppe Grossi, archeologo e storico tra i più attenti e versatili riguardo le culture italiche e del Medio Adriatico, Massimo Santilli, vincitore del prestigioso Premio Scanno per l’Antropologia culturale, Luigi Pruneti, scrittore, saggista e giornalista di fama internazionale, Antonio Bini, membro del Consiglio Regionale Abruzzesi nel mondo, Silvia Scorrano, giovane e apprezzata docente di Geografia presso l’Università Gabriele d’Annunzio. Si attende poi la conferma di Franco Farinelli, geografo, docente presso le università di Bologna, Ginevra, Los Angeles (UCLA), Berkeley (UCB) e Sorbona di Parigi, ma soprattutto grande affabulatore e filosofo che potrebbe parlare, in prima serata, dell’ “Invenzione della terra” e della “Scoperta dell’America” in una delle serate di agosto dedicate allo Spoltore Ensemble.

“Questa rassegna, fortemente voluta dall’assessorato alla cultura e dall’amministrazione comunale, è stata pensata con il supporto della professoressa Maria Concetta Nicolai” spiega l’assessore Roberta Rullo. “Antropologa di fama, nostra concittadina, coordinerà tutti gli incontri. La sua collaborazione è stata fondamentale per avviare rapporti positivi con il mondo accademico e gli autori coinvolti. Inoltre, per gli aspetti estetici ed iconici, è stata avviata una proficua collaborazione con l’Accademia degli Insepolti: una realtà territoriale da poco riattivata che si configura come un cenacolo culturale di qualificato livello. Il lavoro di preparazione, per gli aspetti artistici, è stato condotto attraverso l’opera del presidente dell’Accademia Raffaele Conti”.