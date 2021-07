“Siamo come Genova” sul grande schermo a Pizzoli: ecco quando

Il 27 luglio sarà il regista Paolo Santamaria a introdurre la visione del film, che racconta la storia della band Ex-Otago

PIZZOLI – Il film “Siamo come Genova”, presentato in anteprima assoluta il 02 febbraio 2019 al Seeyousound International Music Film Festival di Torino, e successivamente distribuito da I Wonder Pictures in oltre 40 sale cinematografiche italiane dal 18 al 20 febbraio 2019, torna sul grande schermo nella piazza del Municipio di Pizzoli, il 27 Luglio alle ore 22, all’interno della rassegna itinerante di spettacoli, musica, cinema e incontri culturali Storicampus.

Sarà proprio il regista Paolo Santamaria a introdurre la visione del film, che racconta la storia della band Ex-Otago, gruppo musicale genovese, prendendo spunto dalla genesi degli ultimi due album, Marassi e Corochinato nel quartiere periferico di Marassi.

Una band dall’estetica tutt’altro che fragorosa e altisonante, in un documentario lieve che, esattamente come i musicisti che rappresenta, evita la spettacolarizzazione dei dolori e delle passioni, grazie a un profondo senso della misura. Così ad esempio, l’inevitabile gancio con l’attualità della tragedia del ponte Morandi, viene gestito con ammirevole rispetto: impossibile per lo spettatore non pensare a quel braccio di cemento spezzato, appena Genova appare sullo schermo. Eppure è solo nel dolente capitolo finale che il riferimento viene esplicitato, mentre i membri del gruppo riflettono sul significato che quell’evento ha avuto su di loro e sulla città.