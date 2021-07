Bucci Runner Memorial-Notturna di Fossacesia: ecco quando

La podistica nel ricordo di Antonio Bucci si svolgerà il 5 agosto: in programma circuito di 5 chilometri da ripetere due volte

FOSSACESIA – “Con l’intento di rendere il ricordo di Antonio sempre vivo e per il suo modo di interpretare lo sport in modo leale ed altruistico”! È questo il leitmotiv con il quale parte ufficialmente la messa in cantiere della prima edizione dell’evento Bucci Runner Memorial-Notturna di Fossacesia in data giovedì 5 agosto.

L’intento di organizzare un Memorial in ricordo di Antonio Bucci nasce a fine giugno del 2020 in occasione di un ritrovo da parte dei podisti frentani e di quelli provenienti da altri luoghi della regione presso il cimitero di Fossacesia, cui fu organizzata all’epoca la posa della scultura del podista.

“Dalla realizzazione della scultura, frutto d’iniziativa generosa di raccolta fondi che ha visto coinvolti i podisti di tutta la regione – spiega l’organizzatore dell’evento Renato Menna – Personalmente feci una promessa ad Antonio che mi sarei impegnato ad organizzare un memorial in suo ricordo! Ho voluto organizzarlo con la società con la quale lui aveva mosso i primi passi, l’atletica Fossacesia che si è ravvivata per l’occasione e da dormiente è tornata a vivere. Auguro a tutti coloro che prenderanno parte questa importante e suggestiva gara in notturna di trascorrere un’entusiasmante edizione nel ricordo del caro Antonio”.

Il percorso interessa uno degli scorci panoramici più incantevoli dell’Abruzzo: circuito di 5 chilometri da ripetere due volte. Partenza in piazza Fantini centro paese, direzione San Giovanni in Venere e passaggio sul Belvedere con veduta mare, golfo di Venere e Basilica. Si ritorna in paese, giro intorno alla chiesa di San Donato, nuovo passaggio a piazza Fantini e inizio del secondo giro.

Per quel che concerne le iscrizioni, la quota è di 7 euro tramite il sito timingrun.it ma in collaborazione con i Lupi d’Abruzzo si offre l’abbinata iscrizione con la Duilio Run in programma ad Atessa (12 agosto) alla quota speciale di 11 euro.