Si allunga la pista aeroportuale dello Scalo d’Abruzzo, parla Testa

Posta la prima pietra. Testa: “L’obiettivo resta quello di renderlo il secondo aeroporto di Roma e si continua a lavorare in quella direzione”

PESCARA – “Con l’allungamento della pista aeroportuale, lo scalo d’Abruzzo diventa intercontinentale, consentendo alla nostra regione di entrare a pieno regime tra le mete del turismo e del business mondiali. L’ambizione, da sempre, è di renderlo il secondo aeroporto di Roma e continuiamo a lavorare in questa direzione per centrare anche questo obiettivo”. Lo afferma il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, che ha partecipato questa mattina, nella sede dell’aeroporto a Pescara, alla conferenza stampa per la posa della prima pietra dell’allungamento della pista.