L’Auditorium Fondazione Carispaq a L’Aquila si parla di turismo delle radici

Nel corso dell’incontro, che si terrà giovedì 8 febbraio, verrà presentato il libro sulle dimore storiche in Abruzzo

L’AQUILA – La Fondazione Carispaq e l’Associazione Dimore Storiche Italiane hanno organizzato l’incontro “Il patrimonio culturale in Abruzzo e i viaggiatori di ritorno. Radici e identità”, durante il quale sarà presentato anche il volume “Dimore Storiche in Abruzzo – Storia identità e patrimonio culturale privato”.

L’appuntamento è per il prossimo 8 febbraio alle ore 16:00 presso l’Auditorium della Fondazione Carispaq (Corso Vittorio Emanuele II, 196 – L’Aquila) e si propone di fare il punto sulla sostenibilità dei territori riguardo ad uno specifico modo di viaggiare: quello dei viaggiatori di ritorno. Un tema attualissimo di cui si discute a livello nazionale per l’importante progetto del PNRR sul “Turismo delle Radici”.

Ne parleranno Luigi Maria Vignali– Direttore Generale per gli italiani all’estero e per le politiche migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Letizia Airos – Direttrice i-Italy Network di New York, Angelo Di Ianni – Presidente Confederazione delle Associazioni Abruzzesi in Canada, Umberto Croppi – Direttore Federculture.

In apertura sono previsti gli interventi di Domenico Taglieri – Presidente della Fondazione Carispaq, Pierluigi Biondi – Sindaco dell’Aquila e Giovanni Ciarrocca – Segretario Generale ADSI. Il Volume “Dimore storiche in Abruzzo – Storie, identità e patrimonio culturale privato”, commissionato da ADSI Abruzzo a Carsa Editore, sarà presentato dal curatore Andrew James Hopkins, docente di Storia dell’Architettura all’Università degli Studi dell’Aquila.

Modererà Goffredo Palmerini, giornalista corrispondente Stampa italiana all’estero