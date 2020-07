La sezione AIGA di Chieti illustra online la app IMMUNI

Il webinar si terrà lunedì 20 luglio alle ore 16 sulla pagina Facebook della Sezione Aiga di Chieti. Aprirà l’incontro l’assessore Verì

CHIETI – Lunedì 20 Luglio alle ore 16:00 si terrà la diretta Facebook, organizzata dalla Sezioni Aiga di Chieti dal titolo: “APP IMMUNI Tra tutela della salute e protezione dei dati personali”.

L’evento si pone l’obiettivo di costituire un’occasione di studio e confronto sulla tematica del bilanciamento tra i valori del diritto alla salute e del diritto alla protezione dei dati personali al fine di sensibilizzare la collettività sulla corretta percezione del valore delle informazioni condivise attraverso l’applicazione.

L’iniziativa verrà aperta dai saluti istituzionali dell’Assessore regionale con delega alla Salute e Pari Opportunità Dott.ssa Nicoletta Verì e dal Presidente dell’Associazione italiana Giovani Avvocati Avv. Antonio De Angelis.

Introdurrà e modererà i lavori l’avv. Elio Carlino, Presidente della Sezione Aiga di Chieti, e interverranno i prestigiosi relatori:

• Dott. Alberto Albani, Referente Sanitario Regionale Abruzzo (RSR) per le Emergenze;

• Avv. Cristiana Luciani, Funzionaria Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;

• Avv. Luigi Martin, Responsabile nuove tecnologie e processi telematici Associazione Italiana Giovani Avvocati.

Il Webinar consentirà inoltre di conoscere il funzionamento tecnico dell’App immuni, le modalità di funzionamento del tracciamento dei dati relativi al Covid 19 e il concreto impiego dei medesimi da parte delle Autorità sanitaria della Regione Abruzzo, capofila della sperimentazione avviata dallo scorso 8 giugno.

Durante l’evento sarà garantita per gli interessati la possibilità di interagire con i relatori attraverso la formulazione delle eventuali domande nei commenti.

La diretta verrà pubblicata e quindi potrà essere seguita sulla pagina Facebook della Sezione Aiga di Chieti.

Il Webinar è in corso di accreditamento per il riconoscimento di crediti formativi per gli avvocati.